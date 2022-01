Ucraïna, al caire de la guerra: guia per entendre què volen tots els actors

Putin aspira a revertir l'ensulsiada de l'URSS

Kíev pretén fugir de l'ós rus

Biden, voluntat de lideratge mirant a Pequín

La Xina, al costat de Moscou

Brussel·les cerca la unitat fugint de dramatismes

França, l'aliat amb pretensions de grandeur

Alemanya, dissuasió sense perdre gas

Espanya, entre el "no a la guerra" i empaitar Biden

retronen a Europa quan resta ben viu en la memòria el que va suposar la tragèdia de l'. Laha agitat la diplomàcia i ha reobert totes les ferides de la, mai cicatritzada. Els interessos geopolítics, la lluita pels recursos energètics, la voluntat dels pobles i el pes de la història conflueixen en un conflicte d'enorme complexitat i resolució incerta. La crisi ucraïnesa no és una història de bons i dolents, ni de blancs i negres. El lligam entre Rússia i Ucraïna és antic, des que al segle IXva ser la capital de la primera confederació de pobles eslaus. La caiguda del règim prorús deen l'anomenada, el 2014, va ser l'inici d'una tensió amb Moscou que va tenir amb l'per part de Rússia un dels seus episodis més tensos. Des d'aleshores, el Kremlin ha vist amb creixent angúnia l'aproximació de Kíev a lai a l'circumstància que considera que ultrapassa les línies vermelles de la seguretat de Rússia. Aquí repassem la posició de cada actor de la crisi.El periodistaho explicava en aquesta entrevista i en dona detalls en la biografia que ha publicat sobre Vladímir Putin . Alguns acadèmics van quedar sorpresos el primer cop que van escoltar un desconegut Putin el llunyà 1994, quan l'aleshores tinent d'alcalde de Sant Petersburg va pronunciar una conferència a un públic restringit. Va assegurar que l'ensorrament de lahavia estat la "més gran del segle XX". Aquesta idea és central en la seva mentalitat, i està disposat al que sigui per recuperar el terreny perdut d'un país que se sent humiliat. De moment, més de 100.000 soldats russos s'acumulen en diversos punts de la frontera.Per a Putin,va enganyar vilment Moscou quan, amb motiu de la reunificació d'Alemanya, va prometre que l'OTAN no s'expandiria a l'est. Ara, el Kremlin ha de contemplar com l'entiga corona que formava ela l'est d'Europa s'ha alineat amb l'Aliança Atlàntica. A ulls de Moscou, però, Ucraïna -com Bielorrússia- no és Polònia ni les repúbliques bàltiques, al capdavall països envaïts per l'URSS estalinista. El vincle entre Rússia i l'est ucraïnès és ferm en llengua, en fe ortodoxa i identitat.Des del govern ucraïnès, presidit per, un antic comediant convertit en polític, les coses es veuen diferent. La majoria de la població, especialment en la zona occidental no russòfona del país, se sent més a prop de la UE que de Moscou. Ja fa anys que reclama estrènyer el vincle amb Brussel·les, mentre afronta una greu crisi a la, fronterera amb Rússia, on les autoproclamades repúbliques de Lugansk i Donetsk mantenen una rebel·lió oberta amb el suport de Moscou.Zelenski, que l'abril passat va demanar formalment entrar a l'OTAN,, necessitarà de totes els seves dots polítiques i també actorals per evitar un agreujament del conflicte. La seva crida a l'OTAN, en tot cas, va ser vista com una altra provocació per Putin.l'acceleració de la crisi ucraïnesa li ha arribat quan celebfrava -val a dir que sense massa eufòria- el primer any a la Casa Blanca. Des de l'inici del seu mandat, l'Administració Biden ha focalitzat en la Xina el seu combat per preservar l'hegemonia global. Però la crisi al Mar Negre li ha sortit al pas i caldrà veure la seva habilitat per superar-la. El to dur del secretari d'Estatindica que Washington no vol tornar a escenificar una segona reculada després de. Un missatge bel·licista mal gestionat, però, pot descontrolar la situació.La Xina deobserva amb interès els moviments que s'estan produint entorn Kíev. Pequín no és pas neutral. El 15 de desembre passat, en una cimera telemàtica, Putin i Xi van enviar un missatge d'aliança de cara a la comunitat internacional i el líder xinès va deixar clar queperquè l'OTAN no s'expandeixi a l'est. Per corroborar la robustesa de l'aliança, la, Rússia i l'han dut a terme aquest gener unes maniobres navals conjuntes al golf d'Oman.Lanavega la crisi fent un esforç per trobar un punt de consens intern alhora que preserva el lligam amb Washington -que va tibar molt durant els anys de l'- i pressiona fins on pot el Kremlin. Però Brussel·les es resisteix a entrar en un terreny d'intransigència. El responsable de política exterior i seguretat,molt prudent quan no es pronuncia sobre Catalunya, ha hagut de sortir per expressar la discrepància amb la decisió de Washington d'ordenar la sortida del seu personal d'Ucraïna i alhora de recomanar els nord-americans que hi viuen que abandonin el país. Borrell ha subratllat que no comparteixen la mesura. Però la UE mostra divergències.Per, l'expedient ucraïnès s'ha d'agafar amb extrema prudència, i més en vigílies d'unes eleccions presidencials a l'abril que semblen obertes. Macron fa costat als EUA, però a París encara hi ha irritació amb l'entesa militar acordada l'any passat entre els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia -l'- que implica el subministrament de submarins nuclears nord-americans i afecta un ambiciós contracte francès amb Austràlia. Macron, que alhora es vol afirmar davant Alemanya com a líder polític europeu,Berlín tambéen aquesta crisi. Solidaris amb els ucraïnesos, amb l'OTAN i amb Washington, els alemanys han de jugar diverses partides alhora i, a ser possible, no perdre'n cap. Pel nou canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz , el moment de les decisions difícils ha arribat aviat. Damunt la taula hi té el, que porta gas de Rússia a Alemanya sense passar per Ucraïna. De moment, està segellat. Biden pressiona Scholz perquè continui així, i es disposa a facilitar energia de Qatar perquè no s'estronquin les vies energètiques. Però Berlín no vol patir i jugarà fins al finalCom explicava aquest diumenge el periodista, Ucraïna ha entrat de ple en la història d'Espanya. La Moncloa ha vist l'oportunitat de guanyar pes en l'escena internacional. El ministre d'Exteriorsha escollit les paraules per buscar la màxima alineació amb Washington i la marina espanyola ja sura el mar cap a Ucraïna. Blinken i Albares ja s'han trobat a Washington i el govern espanyol sap que el departament d'Estat pot emetre senyals de fum queentengui per no tenir la temptació d'escalfarPerò el govern de coalició s'agita inquiet. La ministraha recordat elmentreha furgat aquests dies contra tot intent de reprendre res semblant a un "moment Aznar"., però, busca el seu propi moment, que arribarà aviat, el mes de juny, quan sigui l'amfitrió de la. Aleshores, Biden estarà més per ell que en la seva anterior trobada . Per cert, un dels temes a tractar serà la petició de Kíev d'entrar a l'OTAN.

