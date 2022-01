Familiar, espiritual i intensa

"Ay, mamá"

El"al puro estilo Delacroix" al concert del 7 de gener a Logronyo no va deixar ningú indiferent. Tampoc ho han fet molts dels temes que ha llençat des que, en ple confinament el 2020, va irrompre al panorama musical espanyol amb la cançó "", que ràpidament va entrar al llistat de descobriments setmanals de Spotify.Dos anys més tard de la seva aparició, la veu que s'amaga darrere d'"", la banda sonora de l'anunci cerveser per excel·lència de tots els estius, es desmarca comper al, d'on sortirà la representant espanyola a Torí, la ciutat italiana que acollirà enguany el festival d'Eurovisió.Paula Ribó, més coneguda com aés una barcelonina -vista habitualment per la zona del Turó Park- multidisciplinària vinculada al món de les arts escèniques des dels sis anys. El seu recent salt a la fama la posiciona com una de lesdels últims anys, amb cançons com "o "", banda sonora de la sèrie ValeriaPerò la trajectòria artística i musical de Ribó es remunta a anys enrere.La sevava ser quan, amb, va concursar al festival. Des dels nou anys que escriu cançons i el 2011 va formar el grup musical, juntament amb Paula Malia i Bàrbara Mestanza, amb quiMés tard, The Mamzelles va esdevenir companyia teatral.Però darrere deno només s'amaga el personatge de Rigoberta Bandini, sinó que coexisteix l'experimentació en diversos camps artístics. Formada a l', ha escrit i dirigit obres teatrals, ha encarnat personatges com el d'Emma ai ha doblat les veus deentre d'altres. També ha explorat l'univers de les lletres: el 2019 Ribó va publicar Vértigo, el seu primer llibre.La cantautora que va fer que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cridés "Quiero ser una perra" al festival de música independent Cara B 2021, s'autodefineix com una persona molt. Una familiaritat que es reflecteix també dalt dels escenaris. I és que el seu promès, Esteban Navarro -del duet còmic Venga Monjas-, és el teclista que, juntament amb els seus cosins Belén i Juan Barenys, conformen el grup que sempre l'acompanya.Ribó és. Concretament, fa 19 mesos -aproximadament els mateixos que des de la publicació dels seus primers singles en solitari- que va tenir el seu fill Nico, a qui no deixa sol més que per pujar a l'escenari. El nadó ha viatjat amb ella fins a Benidorm i, segons detalla la cantant, ho farà també fins a Torí, en cas que guanyi aquest dissabte. "", defensa constantment.Més enllà de la importància que Bandini dona a lai la temàtica religiosa també van de bracet de la cantautora. Que estudiés a les Teresianes de Ganduxer, i que la seva mare i tieta hi siguin professores potser té a veure amb les. "Quiero que cristo baje a enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje semi astral", canta a "Que cristo baje", un dels primers temes que va treure el 2020.Sant Gervasi l'ha vist créixer, Tona és el seu refugi d'estiu i Benidorm l'escenari que la pot convertir en artista internacional. Sigui on sigui, però, hi ha un element que l'acompanya sempre. Bandini mai no abandona el seu vellper "abraçar allò que odiava" mentre ho fa "saltar pels aires", tal com admet en una entrevista amb Time Out.La Rigo defensa "Ay, mamá" com un himne que va més enllà de la maternitat i reivindica el poder de les dones. "Per a totes les mares i totes les dones,", declara. Aquesta oda no és una cançó feta expressament per a la seva participació al festival televisiu, sinó que, com confessa la catalana a les xarxes, la va escriure ambi es declara "feliç" de poder-la compartir.I, unaEn una entrevista a El País explica que als 20 anys va entrar en un quiròfan per reduir-se els pits: "És molt fort que la pressió que rebem ens porti a prendre certes decisions. Ara mateix no m’operaria".

