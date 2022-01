Guanya el primer premi del concurs de menjar calçots de Valls després d'ingerir-ne 192

El tarragonís'ha convertit aquest diumenge al migdia en elEn tres quarts d'hora, Martín ha ingerit, el que representa 2,70 quilograms d'aquesta ceba dolça.Després d'un any de pausa, la festa s'ha tornat a celebrar als carrers i places de la capital de l'Alt Camp, on s'hi ha aplegat unessegons l'organització. Es tracta d'una xifra més baixa a anteriors edicions, on se'n quantificaven unes 35.000 vingudes d'arreu del país. En aquesta ocasió, el programa s'ha adaptat al context sanitari i s'han reduït a la meitat tant les degustacions de calçots com els participants al concurs de menjar-ne, que n'han estat deu.El guanyador del concurs de menjar calçots ha reconegut que l'absència del barceloní Adrià Wegrzyn –qui es va endur el premi l'any 2020- ha facilitat que enguany es pogués emportar el primer premi. Aquest era el segon cop que Martín participava en el certamen, després de quedar "a les portes" ara fa dos anys, quan va assolir la segona posició. En aquesta ocasió, s'ha mostrat "molt content" per haver aconseguit aquest repte, després de menjar prop de tres quilos de ceba dolça. Abans d'enfrontar-se al concurs, aquest tarragoní ha sortit a córrer i ha esmorzat "poc" –només un cafè amb llet.El públic no ha fallat a aquesta cita i ha omplert la plaça del Pati de gom a gom. Es tracta d'un dels plats forts del programa de la Gran Festa de la Calçotada, que s'ha mantingut malgrat les adaptacions fetes pel context sanitari. Així, el públic present a la plaça ha hagut de portar la mascareta posada en tot moment, encara que les distàncies entre els assistents han estat més difícils de mantenir. Al llarg dels tres quarts d'hora que ha durat el concurs, han fet acte de presència el gegant del Calçot de Valls, la Mulassa i el Ball de Gitanes. Per la seva part, les Colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls han enlairat els tradicionals pilars que han marcat l'inici d'aquest certament.Un dels altres punts concorreguts ha estat la cua per recollir les 1.500 degustacions que s'han preparat per al públic general, la meitat que en anteriors edicions. Per fer-ho possible, a la plaça de l'Oli s'han cuit uns 4.000 calçots que s'han preparat des de primera hora del matí, impregnant la plaça i els carrers pròxims d'una olor de brasa característica. Els més curiosos s'han reunit en aquest punt, on agraïen la calentor que desprenien les graelles en un diumenge amb temperatures habituals del mes de gener. Més enllà de calçots, a les degustacions s'han complementat amb una terrina de salsa, una ampolleta de cava, pa, un pitet de roba, fruita, aigua i postres.

