El govern espanyol denega l'indult a Fèlix Millet i Jordi Montull pel cas Palau

Elha descartat concedir l'per l'espoli del Palau de la Música. Segons publica elDiario, la decisió de no indultar els dos condemnats es va acordar en eldel 28 de desembre passat.El diari ha tingut accés als documents en què la subsecretària del Ministeri de, comunica la decisió del consell de ministres, documents que no exposen el motiu de denegació de la mesura de gràcia. La defensa de l'expresident del, Fèlix Millet, i l'exnúmero 2 a la institució, Jordi Montull, havien demanat l'indult per evitar laMillet va demanar ser indultat pel cas Palau després que elconfirmés la sentència que el condemnava a. L'expresident de la institució també va sol·licitar suspendre provisionalment l'entrada a presó fins a resoldre's la petició d'indult. Tot i això, en confirmar-se la condemna, l'va ordenar que Millet i la resta de condemnats entressin a presó.Juntament amb qui era la mà dreta al Palau, Jordi Montull, Millet està condemnat per delictes deen document mercantil ide capitals. A la causa hi ha en total dotze persones condemnades, amb penes a partir de vuit mesos de presó, amb la més alta per a Millet. Per la seva banda, Jordi Montull va ser condemnat apel seu paper en el cas.

