L'adeu incòmode de Jordi Cuixart

Ho tornarem ha fer?

Per Jacob el 23 de gener de 2022 a les 09:54 2 1

Noi, em sembla que t'has rajat (per molt que ho vulguis disfreçar de grandilocuència)... Al primer contratemps, et retires... Els teus ídols (gandi, mandela) van aguantar entre 10 o 12 vegades més que tu a pressó (tant en temps com en condicions carcelaries)... El moviment separatista català és de la senyoreta pepis... Mai arribareu a rés....