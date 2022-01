Mor la cantant antivacunes Hana Horka després d'haver-se contagiat intencionadament

Latxeca, membre del grup de folk Asonance i coneguda antivacunes va morir aquest diumenge als 57 anys. La causa és el que ha provocat que lasigui notícia: Horka havia contret voluntàriament laabans de Nadal amb l'objectiu d'obtenir elEn unaa una ràdio local, el fill de la cantant va lamentar que la seva mare va negar a vacunar-se i va decidir conviure amb ell i el seu pare, tots dos, quan van es van contagiar abans de. Dues setmanes més tard, havent passat la, va morir després de sentir-se indisposada tornant d'una caminada en família.Dos dies abans de la seva mort, la cantant va utilitzar les xarxes socials per enviar un missatge reivindicatiu, i fins i tot, prepotent: "He sobreviscut. Ara tocarà teatre, sauna, concert, sauna i viatge urgent al mar". D'aquesta manera, feia referència als privilegis que li atorgava el passaport Covid, que per fi, havia aconseguit...contagiant-se.Durant la seva entrevista, el fill de la cantant desapareguda va assenyalar els líders antivacunes txecs per haver "convençut" la seva mare. En aquest sentit, assegura que aquest col·lectiu "té la sang a les mans". A més, lamenta que sap "qui va forjar la seva opinió" i lamenta la "desinformació i opinions", que la seva mare defensava "sense haver cregut el que deia la família.

