Defensa suprimir la mascareta a les escoles

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha pronosticat aquest divendres al matí en una entrevista a RAC1 que quan passi la sisena onada i sempre que no aparegui una nova variant com l'òmicron, es produirà undels casos denominat "vigilància epidemiològica reforçada", que consistirà a "recollir mostres de diferents punts de Catalunya, amb unes 500.000 o 600.000 persones, per veure quins són els virus que estan circulant".Aquest canvi arribarà "a partir de la setmana 20 de l'any", és a dir,i consistirà en la desaparició de les quarantenes obligatòries i dels tests per a totes les persones amb símptomes de Covid. Això sí, continuarà la recomanació de quedar-se a casa per a qui es trobi malament, per evitar encomanar el virus. "Si saps que ets positiu, procura aïllar-te, però sense aquesta parafernàlia que fem ara", ha resumit. Es deixarà, per tant, la gestió dels casos en els pacients, a la manera del que es feia abans de la pandèmia amb la grip.Sobre l' estat actual de la pandèmia , Argimon ha destacat que. Així i tot, s'ha mostrat "optimista" perquè des de fa tres dies s'ha frenat l'augment de pacients que ingressen a les UCI per Covid i la tendència en els contagis sembla en "desacceleració", si bé s'ha mostrat "cautelós" per les "giragonses" de la Covid en el passat.L'optimisme del conseller ve, segons ha dit, de l'elevadaa Catalunya i pel fet que 800.000 persones s'hagin infectat en l'últim mes, la majoria de manera lleu. "Que hi hagi tants infectats no és tan mala notícia, perquè la majoria ho han passat de manera lleu, i d'aquesta manera s'està desenvolupant la immunitat", ha argumentat.La sisena onada, segons Argimon, ha tingut dues etapes, la primera amb la variant delta a principis de novembre, i una segona fase més explosiva després, amb l'òmicron, al desembre. "No hauríem canviat les restriccions si haguéssim sabut el comportament del virus", ha reconegut.Malgrat l'alt nivell de contagis, la gravetat d'aquesta sisena onada és menor, segons Argimon, perquè ara de cada miler d'infectats un 0,6% acaba a les UCI, mentre que en anteriors onades aquest percentatge arribava al 4%. Pel que fa a les, amb 2.703 pacients ingressats ara, ha matisat la dada perquè "hi ha gent ingressada amb Covid, però no per Covid", ja que quan ingressa algun pacient, se li fa una prova del coronavirus, però el virus potser no és el motiu de l'ingrés.La vacunació ha estat clau per evitar acabar a l'hospital, i en aquest sentit, ha remarcat la importància de rebre la, que ha reconegut que "està costant més que les anteriors". No caldrà una quarta dosi, segons Argimon, excepte per als pacients immunodeprimits. "Estem on estem gràcies a la vacunació, però per ara descartem la quarta dosi generalment, no té sentit quan encara estem amb la tercera", ha apuntat.Pel que fa a la vacunació dels infants, Argimon ha previst que hi haurà un alentiment durant els pròxims dies, "perquè en les darreres setmanes s'han infectat". El conseller ha defensat que s'ha prioritzat la presencialitat a l'escola, ja que "per sort, entre nens, hi ha molt pocs casos que siguin greus" i "un any més sense escola era impossible".El conseller també s'ha referit al fet que Salut fa mésper detectar contagis dels que els que es fan en altres comunitats, i en conseqüència, comunica més casos. "Fa la sensació que a Catalunya la Covid està disparada, però és perquè som dels pocs que donem dades", ha defensat.Sobre el, Argimon ha explicat que el Govern espera rebre aquest cap de setmana l'informe sobre la utilitat que ha tingut aquesta mesura per decidir si el manté, i ha assegurat que incentivar la vacunació no era "ni de bon tros" l'objectiu de la mesura, sinó augmentar la protecció de la població als espais públics.El conseller ha insistit que és innecessària l'en exteriors, i ha dit que "el primer lloc on l'hem de treure és a l'escola". A la resta dels espais, ha previst, la mesura de protecció tardarà més temps a desaparèixer.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor