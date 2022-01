El preu de la llum baixarà per quart dia consecutiu aquest divendres

Elen el mercat majorista baixarà aquest divendres per quarta jornada consecutiva i se situarà en els, un 6,1% menys que el d'aquets dijous, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).Per segon dia seguit, a més, estaràdesprés dels 190,64 euros d'avui. Les franges més cares seran entre vuit i nou del vespre, amb 214,7 euros MWh, i entre nou del vespre i deu de la nit, amb 214,68 euros per MWh; mentre que la franja més barata serà entre quatre i sis del matí, amb 154,70 euros durant dues hores consecutives.El preu més alt aquest 2022 es va registrar, amb 244,67 euros per MWh de mitjana. Si es compara amb fa una setmana, el preu de la llum d'aquest divendres serà un 11,8% més barata però molt lluny dels 41,64 euros del 21 de gener del 2021.

