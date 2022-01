PSOE i Podem s'imposarien clarament a la dreta, segons el CIS

L'del 2019, si les eleccions estatals tinguessin lloc ara. Així ho assenyala el, fet públic aquest dijous, segons el qual el PSOE augmentaria lleugerament el suport del 28% al 28,5%, respecte el resultat de fa dos anys, mentre que el PP també creixeria, però de forma insuficient per qüestionar l'actual executiu, del 20,8% al 21,5%.Això es deu també a que, ja que el CIS preveu que fins i tot cauria lleugerament, del 15,1% al 14,7%, mentre que Podem mantindria la posició, fins i tot passant del 12,9% al 13,1%. El, ja que uns nous comicis l'enfonsarien encara més, baixant del 6,8% del 2019 fins al 4%. Tampoc no aconseguiria despuntar massa Més País, qui va obtenir un 2,3% llavors i ara es quedaria en tan sols un 1,5%.Pel que fa a les, ERC perdria una mica més de mig punt a nivell estatal, del 3,6% al 3%, Junts baixaria més, del 2,2% a l'1,4% i la CUP passaria de l'1% de fa dos anys al 0,7%, per bé que la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat. El baròmetre s'ha fet a partir de 3.777 enquestes realitzades entre el 3 i el 14 de gener.Segons aquestes dades, el PSOE no veuria perillar el lideratge al Congrés ni tampoc entre el seu bloc polític, i això que malgrat que la futura candidata de Podem,, obté una millor valoració que, amb un 4,82 i un 4,34 respectivament. Per darrere se situa(4,05), i tancant el llistat els líders de dretes(3,59),(3,37) i(2,88). De fet, un 20,5% d'enquestats voldria que Sánchez seguís de president, però just per sota es troba Díaz, amb el 15,7%, per davant de Casado (10,9%).Malgrat tot, la dirigent de Podem no és la ministra més valorada del govern espanyol, malgrat obtenir un 5,22 en aquesta categoria, ja que la supera la titular de Defensa,, mentre que l'altra que també aprova és la vicepresidenta econòmica,(5,15). En canvi, les pitjors puntuacions se les enduen dues ministres també de Podem,(3,8) i(3,84), tot i que també(3,95) queda per sota del 4, qüestionat per les últimes polèmiques sobre el consum de carn i les macrogranges.En relació a la, hi ha diversitat d'opinions sobre les. Un 38,9% opina que cal mesures més exigents, un 25,6% mantindria les actuals i un 27,8% en relaxaria. Igualment, un 50,3% d'enquestats creu que caldriai un 41,3%, no, malgrat que la meitat d'aquests sí que ho imposaria a sanitaris, treballadors de residències i treballadors de cara al públic.

