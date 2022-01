Educació substitueix 8.000 mestres de baixa cada dia per Covid

22.970 positius i 181 grups confinats

El Departament d'Educació ha declarat 22.970 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 244.741. D'aquests, 209.983 són d'alumnes, 20.843 més que dimarts; i 34.657 de docents i personal d'administració i serveis (+2.121). En paral·lel, es registren 181 grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, 23 més que en el darrer balanç, i 120.277 persones en quarantena (+19.001). D'aquestes, 111.786 són alumnes (+17.960) i 8.445 docents o personal d'administració i serveis (+1.036). Els centres totalment tancats són l'Escola Tuixent – ZER Urgellet a Josa i Tuixén (Alt Urgell), la llar d'infants La Mainada, de Menàrguens (Noguera), la llar d'infants La Falguereta a Fogars de la Selva (Selva), la llar d'infants privada Pam i Pipa de Santpedor (Bages), la llar d'infants Estel d'Olost (Osona), la llar d'infants privada Casamada de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i la llar d'infants privada Mafalda de Reus (Baix Camp).

El conseller d'Educació,, ha garantit en una entrevista a RAC1 que "en aquest moment no perilla" el manteniment dels centres educatius oberts per la situació sanitària causada per l'òmicron, que ha fet que les escoles detectin 10 cops més contagis que l'any passat . "Hem sabut mantenir lesobertes i en aquesta sisena onada ens en tornarem a sortir", ha defensat el conseller, que ha donat les gràcies al professorat i a l'alumnat per la implicació que han mostrat en la pandèmia.L'esclat de casos ha afectat el professorat, que ha notat un augment de baixes. En aquest sentit, el conseller ha ressaltat que s'han cobert lesamb nomenaments de substituts cada dia i ha promès que es prendran totes les mesures necessàries per garantir les classes presencials. ​"La presencialitat és imprescindible. Estem fent estudis sobre l'aprenentatge i podem confirmar que no hem perdut dos anys pedagògicament parlant", ha argumentat.En aquest sentit, ha detallat que en els darrers dies s'han cobert més de, i ha assegurat que els mestres interins que agafen la baixa mantenen tots els seus drets laborals intactes, com la resta dels treballadors públics. Per alleujar l'impacte de la pandèmia per primer cop, ha remarcat, s'estan substituint no només els mestres i professors titulars sinó també els substituts. Una altra mesura extraordinària és autoritzar que els professors de secundària a fer classes de primària, segons ha explicat Cambray en una entrevista a Catalunya Ràdio.El protocol que obliga a confinar aules a partir de cinc alumnes contagiats- i una taxa elevada de, amb un 37% d'infants en la primera dosi, han reduït l'impacte de la sisena onada en el sistema educatiu, segons el conseller. És per això que Cambray ha emplaçat totes les famílies a vacunar els infants i ha defensat les quarantenes dels alumnes no immunitzats. "Que un no vacunat no pugui anar a l'escola és per protecció del no vacunat i també de la resta de companys", ha afegit.​ D'altra banda, ha explicat que està sobre la taula que les escoles siguin punts de vacunació, però "dependrà de la logística que plantegi el Departament de Salut".El responsable d'Educació ha reconegut que pot haver-hi "desajustos administratius" en la gestió dels contagis als centres escolars i s'ha compromès a resoldre'ls. Així i tot, ha defensat que només a Catalunya es realitzen tests d'antígens a les farmàcies a tots els alumnes que són contactes de casos de Covid.​​​​​​​​​

