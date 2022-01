Un exjugador català: «A l'home sempre li ha agradat més el futbol que a la dona»

Indignació a les xarxes socials per les declaracions d'un exjugador català., que ara és membre de la(RFEF), ha justificat la poca presència de públic femení a laa l'perquè "a l'home sempre li ha agradat més el futbol que a la dona".En una entrevista a l'Agència EFE, Luque també ha estat criticat pel fet de veure normal que unnomés vengui 10.000 entrades, deixant anar que "si el partit hagués estat ahi hauria el mateix problema". L'altre semifinal, la delentre, va esgotar les entrades a l'estadi de Riad on es va disputar la competició que finalment es van endur els blancs.Albert Luque és cap del gabinet de presidència de la RFEF. Nascut a, es va formar a les filesperò mai va arribar a debutar amb el primer equip. Entre els equips més destacats de la seva trajectòria professional hi ha el, eli el. També va jugar 18 partits amb la selecció espanyola i tres amb la catalana.

