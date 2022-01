David Marín succeeix Elena Massot en la presidència de FemCat

ha estat elegit nou president de la fundacióen substitució d'Elena Massot, que acaba el seu mandat. L'entitat, que aplega un centenar d'té entre els seus objectius potenciar l'economia catalana com la pròpia d'un país amb cultura innovadora,i s'ha consolidat els darrers anys com un espai influent en el món econòmic català. FemCat vol encetar en aquesta nova etapa undavant els canvis del'economia global i les incerteses que ofereix l'escenari internacional. Entre els seus presidents anteriors hi ha noms comL'etapa d'ha estat marcada per la. Ha donat continuïtat a programes com, de referència a Catalunya per l'acostament de les persones empresàries a l'alumnat, que ha complert els seus 10 anys, els Fòrums, amb l'onzena edició centrada en la digitalització a l'empresa i l'administració, i els viatges de, amb una edició inèdita a Catalunya en context de pandèmia.Després d'un període dedicat al màrqueting de productes industrials, David Marín va fundar el 1993, amb el seu germà, l'empresa, S.L. fruit d'una joint venture amb una multinacional italiana. Actualment és elde l'empresa. Diplomat en Ciències Empresarials per la UB, és màster en Direcció de Màrqueting per EADA i Programa d'Alta Direcció d'Empreses (PADE) per l'IESE. Va ser president del Consell de la delegació del Maresme de la Cambra de Barcelona del 2014 al 2019. És membre deli des del 2019 n'és el president del Patronat del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS).En una entrevista recent a NacióDigital, Elena Massot assegurava que havia fet més mal a l'economia catalana la pandèmia que el, i definia els membres de FemCat deMassot també es mostrava molt crítica amb la manca de cultura empresarial que hi havia en sectors de la societat catalana i es queixava del pes que té laen les grans decisions polítiques.

