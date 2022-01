D'estrella del Madrid a la presó: Robinho, condemnat per una violació en grup

De formar part dels "" a la presó. L'exjugador del, Robson da Souza "", ha estat condemnat a nou anys de presó per un delicte de. En concret, la pena se li imposa per haver violat una noia de 23 anys el 2013 en una discoteca deHa estat el Tribunal de Cassació de Roma qui ha ratificat la sentència, que també condemna al seu amicper una "". Hi hauria fins a quatre persones més involucrades en els fets, però no se'ls ha pogut jutjar perquè van poder escapar d'Itàlia. Tot i que el cas s'estava produint en aquest país, la justícia li permetrà complir condemna alRobinho va militar al Reial Madrid entre els anys 2005 i 2008 arribant com una jovedes delbrasiler. Tot i guanyar amb els blancs dues lligues, el seu pas pel Santiagova decebre. Posteriorment, va fer carrera ali a l'abans d'apartar-se de la gran òrbita europea, jugant a la, al Brasil i a

