Colau descarta dimitir després de la citació judicial per presumptes subvencions irregulars

L'alcaldessa de, confia que la investigació judicial per presumptesper la qual ha estat citada davant del jutge el proper 4 de març. Per aquests motius, ha indicat, descarta dimitir, una petició de l'oposició que troba "fora de lloc". Així s'ha expressat en una roda de premsa al consistori posterior a la reunió mantinguda amb el vicepresident del Govern,, en la qual han fet pinya pel traspàs de Rodalies i han anunciat la incorporació de la Generalitat alcom a via per captar fons europeus i convertir la zona de lesen un nou pol econòmic centrat en la indústria digital.Colau ha insistit que lava arxivar la investigació pels mateixos fets fa uns mesos, de manera que s'ha mostrat, que ha conegut abans pels mitjans - la va avançar el diari Abc - que no pas pel canal oficial. "Vull mostrar la meva perplexitat", ha ressaltat l'alcaldessa de Barcelona, que s'ha mostrat disposada a col·laborar amb la justícia. "Les coses es van bé, en aquesta casa", ha refermat Colau, que ha descartat deixar el càrrec arran de la investigació judicial. "Quedaria fora de lloc", ha indicat en referència a les peticions de cessament que arriben des de l'oposició, basades en el fet que el codi ètic dels comuns insta a dimitir en cas d'imputació.La querella l’ha presentada l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica. L'entitat considera que Colau va signar de manera arbitrària, discrecional i recorrent, sense concurrència pública i sense justificar l'interès públic un seguit d'ajudes i acords econòmics amb l'únic objectiu de finançar llocs de treball, activitats i funcionament d'algunes entitats properes al seu partit, com ara l', Enginyers sense Fronteres, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.El grup de Junts a l'Ajuntament ha avisat Colau que "vigilarà" la seva investigació però sosté que ho farà sense creuar cap "línia vermella". La formació liderada perli ha retret que, precisament, ella s'aprofités "vergonyosament i sense escrúpols" de les "falses acusacions" que es van fer al seu moment contra l'excalcalde. "Exigim la màxima transparència i celeritat i la màxima col·laboració per part del vovern municipal i la seva alcaldessa perquè no hi hagi cap ombra de dubte", ha afegit.El líder delmunicipal,, ha dit que Colau "ha de donar exemple, que dimiteixi i assumeixi la seva responsabilitat, Barcelona no es mereix això". Els populars asseguren que el consistori ha concedit "subvencions a dit" a més de 250 entitats, "la majoria de les quals són afins als comuns'". El grup denuncia públicament "la concessió arbitrària, discrecional i recorrent de subvencions i finançament a entitats amigues, especialment amb la fórmula de contractes menors sense cap justificació". Ciutadans també ha reclamat a l'alcaldessa que deixi el càrrec un cop concretada la citació.

