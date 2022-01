Una productora vinculada al 3% va fer pagaments a empreses de Madí

La productorahauria pagat 420.000 euros del 2011 al 2013 a empreses vinculades a, col·laborador de l'expresident Artur Mas, segons informa eldiario.es. Triacom és una empresa situada en l'epicentre de la investigació del 3%, la trama de finançament irregular de Convergència Democràtica que investiga l'Audiència Nacional.L'administrador de la productora, Oriol Carbó, relacionat amb dirigents de CDC i de Junts, va assumir també totes lesal passeig de Gràcia de Barcelona, i també les despeses corrents durant sis mesos. A través d'una de les seves societats particulars, va pagar electrodomèstics, el telèfon i la llum, també bolígrafs i càpsules de cafè.Triacom va facturarentre 2008 i 2016, amb programes com ara El Gran Dictat i Fish & Xips. Segons la investigació judicial encarregada als Mossos i a la Guàrdia Civil, la productora va facturar els programes amb un sobrepreu del 50% perquè en realitat els realitzava Mediapro, propietària en un 10% de l'empresa.La investigació policial sosté que la diferència es dedicava sobretot a pagarque encobrien altres activitats, com ara despeses electorals de lao pagaments relacionats amb la trama del 3% a Lleida que van costar la dimissió del president de la Diptuació, el convergent Joan Reñé La defensa de Madí sosté que totes les factures que les empreses van emetre a Triacom "responen a serveis realment prestats i perfectament acreditats", segons recull la informació d'eldiario.es. Els seus advocats van recórrer la decisió del jutjat de Barcelona que anava a jutjar el suposat frau fiscal comès per Triacom, causa en què està acusat Madí, d'enviar l'expedient a l'Audiència Nacional perquè ho uneixi a la recerca sobre el 3% que instrueix Santiago Pedraz.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor