El Govern i l'Ajuntament de Barcelona fan pinya per accelerar el traspàs de Rodalies

Consorci del Besòs i fons europeus

Eli l'han fet pinya aquest dimecres per accelerar el traspàs de. Després d'una reunió mantinguda al consistori entre, l'alcaldessa ha fet costat a la demanda de l'administarció catalana d'abordar ja el traspàs del servei, reclamat en laEstat-Generalitat. "Refermem aquesta demanda històrica", ha assenyalat Colau en la roda de premsa al costat del vicepresident, en la qual s'ha anunciat que l'administració catalana s'incorporarà alcom a via per captar fons europeus a través de projectes de reconversió digital per a la fàbrica de lesLesde l'Estat, com constaten les dades avançades per NacióDigital , avancen poc a poc. Malgrat que el compromís és destinar-hi 5.630,3 milions entre 2020 i 2030,havien gastat a finals de l'any passat escassament. Així ho admet el govern espanyol en resposta escrita al diputat del PDECat, que va registrar una bateria de preguntes en relació a l'execució en la xarxa ferroviària. Segons les dades lliurades per l'executiu central, la inversió realitzada per Adif fins al setembre de l'any passat va pujar a 428,7 milions, mentre que la de Renfe, fins a l'octubre, va arribar als 62,9 milions. El Pla de Rodalies va ser presentat el desembre del 2020, malgrat que ja incorporava despeses executades durant aquell any, i lacompromesa no estava detallada per anualitats concretes.Tot i això, sí que concretava que,. Per tant, havent passat dos dels sis anys d'aquest primer període fixat, tan sols s'hi ha complert per ara un 16,9% de la inversió esperada. La quantitat destinada el 2020, de fet, va ser de 297 milions, superior als 213,5 milions de l'any anterior, però les dades parcials no assenyalen que el 2021 seguís creixent aquesta quantitat. Se n'haurà d'accelerar el compliment per arribar (aquest cop sí) a fer realitat les promeses per als trens catalans. El nivell d'execució és especialment baix pel que fa a Renfe, però el govern espanyol recorda que aquesta empresa pública va adjudicar un contracte l'any passat per adquiriri mitja distància per a altres línies de l'Estat en el qual es contempla també una opció de compres per a Catalunya.Colau i Puigneró han posat en valor el fet que la Generalitat s'incorpori al Consorci del Besòs. "Anem tots a una perquè el potencial de la zona sigui aprofitat", ha indicat l'alcaldessa de Barcelona. Tots dos han insistit en la necessitat de fer que la zona de les Tres Xemeneies es converteixi en un"des del consens de totes les administracions". "Aquest acord és un punt d'inflexió. Ara és l'hora del Besòs perquè es converteixi en una nova centralitat metropolitana", ha indicat Colau, que ha defensat que en aquest consorci també s'hi sumin lai també l'per aprofitar els fons europeus.Una de les qüestions que també ha abordat Puigneró és l'arribada del cable submarí, que ha definit com a clau en matèria d'infraestructures. "La nova industrialització és la digitalització, i Catalunya", ha apuntat en referència a les comunicacions intercontinentals. Diverses empreses estan interessades en fer arribar el cable submarí al país. Per això cal fer un port de desembarcament -iniciativa que està en obres terrestres per connectar-lo-, que haurà de rebre el cable, impulsat per. Si no és abans del juliol, arribarà durant el 2022.

