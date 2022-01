ERC adverteix que seria un «frau per a la classe treballadora» validar la reforma laboral

La reforma laboral impulsada per, pactada amb sindicats i patronal, és per ara "inassumible", i aprovar-la seria un "frau a la classe treballadora". En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres Gabriel Rufián, portaveu d'ERC a Madrid, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. Rufián ha posatper negociar el nou marc laboral: recuperar les indemnitzacions deper any treballat en cas d'acomiadament; eliminar la bretxa salarial existent entre homes i dones; recuperar els salaris de tramitació; potenciar la inspecció de treball; lluitar contra la precarietat; i respectar la prevalença dels convenis autonòmics., ha indicat el dirigent republicà.En una roda de premsa posterior, ha augurat que es produiràdel govern espanyol –ha citat- contra la reforma laboral de Díaz, a qui ha acusat de plantejar els contactes com unon cal donar suport al text sense que es canviï "ni una coma". Rufián ha rebutjat l'oferiment del govern espanyol d'introduir les seves demandes sobre la reforma laboral a altres modificacions legals. Els precedents, ha recordat, demostren que l'executiu després no compleix, i "el que no tanquem ara no ho tancarem". "No hi haurà segona part de la negociació", ha assegurat tot definint que la reforma laboral és "un projecte personal" de Díaz.L'espai de diàleg, ha indicat, és un "consens" en la societat catalana i que també té espai dins la societat espanyola. "Vull creure que els quatre partits que formen part de la mesa són conscients de què ens juguem. ERC sempre s'ha assegut a la taula i ha reconegut el seu interlocutor. Hi ha tempos d'altres partits que han impedit que la mesa sigui com ha de ser. Les converses continuen,i tothom és conscient que l'alternativa és terrible", ha apuntat el dirigent republicà, que ha admès queal govern espanyol. Sobre la futura reunió de la taula, ha indicat que "no sap" per què no hi ha fixada la data. "Em consta que l'equip del president Pere Aragonès i deparlen constantment. L'important és el contingut", ha ressaltat, tot i que l'autodeterminació i l'amnistia no formen part de l'agenda del PSOE, ni ara ni en els últims anys."Els equips parlen de continguts. Hi ha una agenda clara de continguts que cal parlar, la nostra proposta és clara sobre autodeterminació i amnistia", ha remarcat el dirigent republicà, que ha lamentat que ERC es trobi "molt sola" en la defensa de "fets consensuats" a Catalunya, com és el fet que la gent "parli". "No t'agrada la mesa? D'acord. Quina és l'alternativa?, que està molt bé, jo en faig de tant en tant", ha apuntat Rufián. "Parlar no et fa renunciar a res", ha afegit, la mateix temps que ha defensat la necessitat de defensar aspectes socials -reforma laboral, per exemple- en paral·lel a la resolució del conflicte polític.Pel que fa a l'adeu de, que va demanar renovar lideratges en el camp independentista, Rufián ha ressaltat que bona part de les primeres files han variat des del 2017, tot i quecontinuen al capdavant de Junts i d'ERC. "Cuixart serà una persona molt important en el nostre futur", ha apuntat el portaveu dels republicans a Madrid. Junts ja va assenyalar dilluns que respectava la decisió del president d'Òmnium però que considerava vigents els seus lideratges.Preguntat sobre la nova delegada del govern espanyol a Catalunya,, Rufián ha demanat que tingui en compte que la majoria dels catalans aspira a decidir sobre el seu "estatus polític". "Que faci la seva feina i que intenti parlar amb tothom", ha ressaltat el portaveu d'ERC, que ha negat que el procés català estigui en "segon terme". "El procés continua viu, en un altre estadi en què la política impera i vull creure que el reconeixement i el diàleg imperarà. L'alternativa s'ha demostrat inútil", ha apuntat. "Això no ens fa menys republicans ni menys independentistes, ens fa més útils. Lluitar pels drets socials i per l'alliberament nacional no ens fa menys útils", ha dit.Pel que fa a la polèmica generada per les que seran revertides per part de la mesa de la cambra , Rufián ha indicat que "només es pot demanar perdó". "És el mínim que es pot fer. Jo ho faig, com a polític, i em quedo amb el fet que s'està intentant arreglar. En política ets responsable del que saps i fins i tot del que no saps", ha indicat el portaveu d'ERC a Madrid. "No es tracta de reduir el, sinó d'eliminar-lo. I hauria de ser extensiu per a la resta d'administracions, en les quals potser algun dia ens podem trobar alguna sorpresa", ha remarcat. "Potser eren temps indecents, i em quedo amb el fet que ERC vol arribar fins al final", ha destacat Rufián, que ha qualificat com a "indecència" aquesta circumstància al Parlament.En relació a les revelacions de l'excomissarisobre els atemptats dei dedel 2017, Rufián ha dit que més enllà de la "credibilitat del personatge" cal investigar les seves afirmacions. "Villarejo acostuma a parlar millor del PSOE que del PP", ha ironitzat el dirigent republicà, que ha lamentat que els socialistes i Unides Podem no estiguin a favor d'una comissió d'investigació.

