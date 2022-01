​Un jutge cita com a investigada Colau per unes subvencions

haurà de declarar el proper 4 de març davant del jutge per un tema vinculat a, segons publica el diari ABC. L’alcaldessa de Barcelona ho farà en qualitat d’investigada pels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de fons públics, tràfic d’influències i negociacions prohibides.La querella l’ha presentada l’Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. L’entitat considera que Colau va signar de manera arbitrària, discrecional i recorrent, sense concurrència pública i sense justificar l’interès públic un seguit d’ajudes i acords econòmics amb l’únic objectiu de finançar llocs de treball, activitats i funcionament d’algunes entitats properes al seu partit, comSegons l’acusació, el sistema de finançament es feia amb contractes menors i subvencions directes que, aparentment, no tenien res a veure amb les competències del consistori.El jutge instructor ha acceptat la querella i ha citat Colau a declarar com a. A més, ha ordenat que es recullin tots els convenis signats amb les organitzacions afectades.

