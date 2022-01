La mesa del Parlament es compromet a acabar amb les prejubilacions de luxe dels funcionaris

Els grups que formen part de la mesa del Parlament presidida perhan reclamat de la cambra revelades pel diari Ara i que suposaven cobrament de sous sense treballar durant cinc anys a partir dels 60 anys si s'acumulava una antiguitat de 15 anys a la institució. Segons ha pogut saber, tant els representants d'han demanat acabar amb aquest model i que es reverteixi també la reforma que es va fer el passat 21 de desembre i que només reduïa de cinc a tres anys el temps per rebre aquest salari.La reforma que es va fer fa tot just un mes va ser votada per unanimitat de la mesa, però aquesta mateixa unanimitat aposta ara perEls pagaments en concepte de l'anomenadasuposen 1,7 milions anuals que cobren una vintena de treballadors, entre ells dos exlletrats. Segons l'acord del 21 de desembre, havia de passar a ser de caràcter progressiu també amb una durada de cinc anys però havent de destinar algunes hores de feina durant els dos primers anys per justificar el salari. Els darrers tres anys de vida laboral es mantenien amb el cobrament del total del sou sense haver de treballar. S'incloïa també una moratòria perquè els canvis no afectessin les 21 persones que ja es beneficien de les prejubilacions i les que ho van sol·licitar el 2021, així com un règim transitori per a les que ho reclamessin durant l'any vigent i el següent.Els partits han considerat ara que s'ha de posar fi al model sota la lògica que no es poden confondre els-com reivindiquen els treballadors de la cambra- amb els. La presidenta del Parlament,, ja va explicar aquest dilluns a TV3 que les condicions s'havien modificat però no eliminat perquè no ha estat fàcil la negociació amb els representants del personal de la cambra. Ara, l'acord assolit per tots els grups, implicarà també una negociació amb els treballadors que es preveu complexa per arribar a un model més sostenible.Fonts parlamentàries argumenten que el canvi de posicionament dels grups, que van votar tots a favor de la reforma fa tot just un mes, es deu a que aquesta votació es va fer sense conèixer els detalls del que implicava. De fet, partits com ERC van assegurar aquest dilluns públicament que a nivell parlamentari desconeixien que es produïen aquests pagaments malgrat que els darrers anys dos republicans han presidit la cambra:primer idesprés.

