Totes les decisions judicials que expliquen la victòria de Valtònyc

Mal está la cosa cuando el periplo en Bélgica de un personaje tan irrelevante es fuente de alegrias desmedidas del mundo independentista. Ninguno se cuestiona porque se instalan en Bélgica y no en Francia, Italia o Alemania.

Son unos tristes Per JB2008 el 17 de maig de 2022 a les 18:34

Unas quantes clatellades

Per Ron de les Valls el 17 de maig de 2022 a les 18:26 1 2

Aquesta més forta i les que queden per venir, Espanya fent el ridícul un cop més , però no els importa, son toreros i com diu la lletra d'una sarzuela : " entre los cuernos se tiene mal fin"