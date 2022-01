El Tribunal de Cassació ordena repetir el judici per l'extradició de Valtònyc

Elha estimat parcialment el recurs de lai ha ordenatsobre l'extradició dea Espanya. El tribunal ha anul·lat la part de la sentència de laque rebutjava l'euroordre pel delicte d, però ha avalat tot allò que fa referència a l'enaltiment del terrorisme i les amenaces. La decisió suposa un revés per al raper mallorquí, que veu com el procediment s'encalla, però no implica la seva extradició immediata. Ara, el cas torna a la Cort de Gant, que haurà de revisar la seva sentència. El cas, doncs, continua obert.La Cort d'Apel·lació de Gant va dictar sentència sobre el cas de Valtònyc el 28 de desembre de 2021, després de fer consultes a la justícia europea i al Tribunal Constiucional belga. Va denegar l'extradició del raper argumentant que cap dels tres delictes pels quals va ser condemnat a Espanya -- és punible a Bèlgica, i indicant que, en cas de ser retornat a l'estat espanyol, Valtònyc podria veure vulnerats els seus drets fonamentals. La decisió va ser celebrada com una victòria definitiva i de fet va suposar un revés dur contra les tesis de l'. La Fiscalia, que defensa els interessos d'Espanya, hi va presentar un últim recurs.La decisió del Tribunal de Cassació descarta els delictes d'enaltiment del terrorisme i amenaces, però demana revisar el d'injúries a la corona. La Cort de Gant va tenir dubtes fa uns mesos sobre aquest tipus delictiu i va plantejar una pregunta a, que l'octubre de l'any passat va dir que era inconstitucional perquè era contrari a la llibertat d'expressió. Per això, va decidir derogar-lo i treure'l del codi penal belga. Amb aquesta decisió sobre la taula, Gant va dir que tampoc es podia extradir Valtònyc a Espanya pel delicte d'injúries a la corona, però ara haurà de revisar aquesta decisió.L'any 2012, amb 18 anys, el jove mallorquí va ser detingut i acusat d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona per les seves cançons. Cinc anys després, el 2017, va ser condemnat a tres anys i mig de presó per l', i poc després el Tribunal Suprem va ratificar la decisió. El maig de 2018, Valtònyc va marxar a l'exili per esquivar una condemna. A l'exili, els tribunals han dona la raó al raper, que sempre ha estat en llibertat a diferència de casos similars, com el de Pablo Hasél, que fa quasi un any que és a la presó.

