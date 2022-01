La manca de referents audiovisuals per als joves, una amenaça pel futur del català

La manca de referents audiovisuals per alsés una amenaça pel futur dela l'entorn digital. És el que se'n desprèn de l'informe que, l'Observatori Crític dels Mitjans impulsat pel, publica aquest dimarts sota el nom l'informe "".El treball, realitzat pel periodistai editat amb el suport de la Fundació Catalunya Fons, s'ha elaborat mitjançant una metodologia qualitativa, a través de la consulta de quinze persones que treballen en els àmbits de l'audiovisual o la lingüística. L'objectiu és posar sobre la taula quin és l'estat de la qüestió del català en l'àmbit de l'pel que fa a continguts dirigits a joves i alhora plantejar què s'ha de fer per garantir la supervivència del català a l'entorn digital.La revolució digital ha desdibuixat el model comunicatiu en què la televisió era la reina de tots els formats, i que a Catalunya tenia com a pedra angulari la(CCMA). El nou model té com a element central l'accés a través de dispositius mòbils. En aquest context, lajuvenils en llengua catalana és evident. Però com s'ha arribat fins aquest punt? Quin és el pes del català en els diferents entorns on els joves consumeixen continguts audiovisuals? Quin paper juga la CCMA? Quines estratègies s'han d'impulsar per tal de millorar la situació?Per respondre a aquestes qüestions, l'informe descriu la situació de l'ús del català entre els joves delsen el context de la revolució digital de la darrera dècada, analitza el paper de la CCMA en la producció de continguts en català per a joves i les xifres d'audiència d'aquesta franja d'edat, es presenta una introducció de l'oferta audiovisual en català per a joves a internet i es planteja les principals propostes per garantir el futur de la llengua catalana des del sector audiovisual.S'han detectat tres idees principals que resumeixen les propostes de les persones consultades: ferper als joves, revertir la debilitat pressupostària del sector i impulsar ajudes públiques als creadors en català de l'entorn digital. L'informe també conclou que des de les institucions públiques i des de l'àmbit acadèmic cal impulsar estructures que permetin, nous entorns i nous actors, que poden revolucionar el món digital molt ràpidament. Això hauria de permetreque permetin consolidar el català a l'entorn digital a mitjà i llarg termini.Les quinze persones consultades per elaborar aquest informe són, responsable d'Estratègia i Innovació i cap d'Entreteniment i Actualitat de TV3,de, adjunta a Direcció dels Mitjans Digitals de la CCMA,, directora de l'àrea infantil de TV3,, responsable de continguts de The Mediapro Studio,, responsable de documentals de la productora Mediapro, exdirectora de TV3 i d'El Matí de Catalunya Ràdio,, director d'Adolescents.cat,, guionista i creador de Merlí,, productor executiu d'Oh My Goig,, autora del manifest "El Català i el colonialisme lingüístic digital",, un dels creadors del Canal Malaia,, membre de La Sotana,, creador de continguts en català a Twitch,, creadora d'un canal de Twitch especialitzat en videojocs,, lingüista, professora de la UB i directora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades, i, professora de Lingüística a la UPF i la UAB.L'Mèdia.cat, impulsat pelamb el suport de la Fundació Catalunya Fons, analitza els mitjans de comunicació als territoris de parla catalana i treballa per fomentar un periodisme crític, independent i rigorós. Edita des de 2009 l'i des de 2015 impulsa el, on es registren possibles vulneracions i restriccions de les llibertats d'informació i d'expressió.

