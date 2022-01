Barcelona consolida el primer alberg de l'Estat per a persones sense llar amb addiccions

consolidarà de forma definitiva l'per a, que funciona des de l’abril del 2020. Aquest servei,, té com a objectiu tractar aquestes persones que pateixen addiccions a diferents substàncies, inclòs l’Ubicat al districte de, en un espai contractat a l’alberg Pere Tarrés, té una capacitat total per a 50 usuaris. La regidora dedel consistori,n'ha destacat el doble vessant, social i sanitari, del centre, des d’on “es treballa per a la reconstrucció de la trajectòria vital dels usuaris” que, segons explica, “molts cops no és senzilla”. El centre es traslladarà al districte d’a partir del mes de març i gaudirà de les mateixes places que l'emplaçament de les Corts.Segons, directora de Promoció de Salut Pública de l’(ASPB), aquest servei és el primer centre residencial que cobreix les necessitats bàsiques dels usuaris alhora que busca fer un “seguiment dels problemes de salut de la persona, entre ells la drogodependència” i apropar-la a assolir una “autonomia i reintegració social”.L’equipament és una de les mesures que recull el, aprovat per unanimitat per tots els grups polítics del plenari del Consell Municipal del passat novembre. Segons, cap del servei de prevenció i atenció a les Drogodependències, aquest centre, que ja estava inclòs en plans anteriors, va néixer el 2020 fruit de la petició general de confinar-se. Compta amb un finançament públic anual d’uns, que sufragaran tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya.Actualment, està ubicat al costat d’unai, el nou emplaçament al districte d’Horta-Guinardó també ho estarà. Segons Tarafa, ja s’han dut a terme un seguit de reunions amb els respectius veïnats i s’han pres una sèrie de mesures per pal·liar lesFins ara s’han atès a més dei, segons el Director de l’Àrea de Drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD),, els residents han reduït entreel seu consum d’alcohol i la resta de drogues respecte d'abans d'allotjar-s'hi. ​, usuari del centre des de fa un any i mig, declara que “l’ajuden molt” a reduir el seu consum perquè viure al carrer “és una experiència horrible”.

