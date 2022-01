El PSC veu «brillant» la gestió de Marín per aclarir el vincle entre el Consell Esportiu i el partit

Primer pronunciament públic deldesprés quedetallés que la(Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional espanyola) vincula despeses delamb eldel partit. Així consta en l'últim sumari judicial del cas, tal com va detallar aquest diari divendres. La portaveu dels socialistes catalans,, ha defensat l'actuació del govern dirigit peren la roda de premsa d'aquest dilluns. "La col·laboració de l'Ajuntament per aclarir els fets és", ha afirmat Tortolero per protegir l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, imputada en el cas. La portaveu del partit també ha demanat que les investigacions "facin el seu camí".El PSC ha tancat files des del primer dia amb Marín, escollida aquest desembre com a vicepresidenta del partit, coincidint amb l'ascens dea la secretaria general de la formació. Tortolero ha recordat avui que a la Policia Local de l'Hospitalet "" coincidint amb les investigacions del cas, a diferència del que ha passat als, en referència al relleu dei càrrecs de la seva confiança. Tanmateix, la investigació judicial del cas del Consell Esportiu no és competència de la policia municipal sinó de la UDEF. El cas està en fase d'instrucció. En la mateixa roda de premsa, Tortolero ha carregat contra la gestió del conseller d'Interior,, i li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar el relleu de la cúpula dels Mossos. Ha acusat ERC i Elena de "destruir el prestigi" de la policia catalana.Més enllà del posicionament del PSC, la investigació entorn el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet avança i informes de la UDEF apunten cap al fet que el partit s'hauria pogut aprofitar d'aquest ens per pagar actes de campanya. La Policia Nacional espanyola disposa de, les despeses dels quals ha sufragat el Consell Esportiu, i que no mantenen cap relació amb l'activitat pròpia del Consell Esportiu". Fonts coneixedores del cas assenyalen que un d'aquests actes seria un dinar de la campanya electoral municipal que hauria tingut lloc el, pocs dies abans queaconseguís majoria absoluta a l'Ajuntament.La mateixa alcaldessa -que també és presidenta de la Diputació de Barcelona i vicepresidenta del PSC- hi hauria participat, juntament amb altres candidats locals a les llistes socialistes, entre els quals els imputats en la causa(ara tinent d'alcaldia) i(qui va ser regidor però va dimitir), així com(actual regidor sense atribucions, després de denunciar les irregularitats a l'ens).El cost d'aquell àpat l'hauria sufragat el Consell Esportiu i hauria servit per reunir l'alcaldessa i altres dirigents del PSC de l'Hospitalet amb representants de l'organisme, personal esportiu i representants d'entitats d'aquest àmbit,i amb, segons la investigació de la UDEF. La factura no hauria estat gaire elevada, de poc més de 400 euros, tot i que l'informe policial es refereix a diversos esdeveniments, així que podria disposar d'altres evidències en actes similars de caire polític.Fonts d'una de les defenses treuen ferro a aquesta qüestió i apunten que els àpats entre membres del Consell Esportiu i representants públics són habituals, també amb membres de diverses formacions o d'administracions com la Generalitat, i. I en aquests casos, subratlla, allò habitual és que sigui l'entitat privada qui pagui la factura, ja que seria més irregular que fos l'Ajuntament qui l'abonés amb els recursos de tots els contribuents.En el mateix punt del sumari, la UDEF constata que part dels recursos del Consell Esportiu anaven destinats a "(dietes, viatges, llibres, etc) que poc o res tenen a veure amb l'objecte del projecte" de l'entitat. Es refereix, per exemple, alamb retirada de cotxe del dipòsit, com la de-llavors director del Consell Esportiu- de la imatge inferior esquerra, però tambécom el bar Mary Pickford, on, segons la imatge inferior dreta, s'hi van gastar 67 euros abonats després pel Consell Esportiu de l'Hospitalet, a més d'altres àpats, tal com ja va avançar NacióDigital Els documents deltambé recullen diversos enviaments de llibres a través d'Amazon al domicili de Plaza i que es registrarien en el llistat de pagaments com a "Amazon - Formació" o similar, tot i que molts tindrien poc a veure amb les activitats del càrrec del director de l'ens. Tres d'aquestes comandes sumarien 1.000,8 euros, sobretot en llibres d'autoajuda, novel·les o obres d'autors mediàtics com Risto Mejide, Arturo Pérez-Reverte o Ignacio Sánchez-Cuenca, alguns dels quals es troben en la següent imatge.Un subapartat del sumari judicial analitza els" per part del Consell Esportiu, destacant que la composició de la seva comissió directiva "reflecteix un". L'entitat és formalment privada, però 12 dels seus membres són escollits per l'Ajuntament i la regidoria d'Esports n'exerceix la presidència, tot i que enlloc s'hi concreta que hagin de ser càrrecs electes o persones vinculades al govern municipal o al partit que l'integra.

