La sisena onada no frena: pugen tots els indicadors

CONTAGIS 1.726.586 (+14.696) INGRESSATS 2.617 (+114) UCI 522 (+6) DEFUNCIONS 25.048 (+1) Rt 1,25 (+0,06) REBROT EPG 5.482 (+229)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.416.075 (+2.536) DOSI 2 5.574.467 (+4.654) Actualització: 17/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.413.539 (+7.797) 87,5% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.140.172 (+4.137) 85,4% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 86.625 (-4.195) Actualització: 15/01/2022 TERCERES DOSIS 2.473.801 (+59.675) REBUIG A LA VACUNA 112.231 (+29) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.617.479 Dosis Moderna/Lonza: 3.485.004 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.651 Dosis Janssen: 348.855 Actualització: 09/01/2022

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o tests d'antígens en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.726.586. En paral·lel, la pressió als hospitals torna a créixer amb(2.617) ia l'UCI (522), possiblement per l'efecte del cap de setmana.Elcontinua disparat i s'enfila 229 punts (5.482), mentre queaugmenta tres centèsimes fis a l'1,25. S'ha notificat una mort i la xifra total és de 25.048 defuncions per la pandèmia.El 25,61% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 4.399,31 a 4.477,17 i a set dies ho fa de 2.385,61 a 2.569,34.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor