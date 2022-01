Elena assegura que els canvis als Mossos no frenaran investigacions sobre corrupció: «Abans em moro»

La nova prefectura es defensa

El conseller d'Interior,, ha negat categòricament que els canvis a la cúpula dels Mossos s'expliquin per un intent de bloquejar i dificultar investigacions en marxa sobre casos de corrupció que afectarien polítics independentistes. "Abans moro que tapar la corrupció", ha deixat clar el conseller en una entrevista a Rac1. Tot plegat neix del canvi al capdavant de la(CGIC), liderada per l'intendent, que pilotava investigacions a la presidenta del Parlament,, per les presumptes irregularitats a la(ILC) o el cas deper l'escorta de Puigdemont. "No hi ha en risc cap investigació", ha deixat clar.Elena ha dit que els socis de Govern -- "no sabien" els canvis que es farien als Mossos. "No ho sabien, vaig considerar la decisió del conseller d'Interior", ha apuntat. El conseller ha justificat el canvi al capdavant de la CGIC i ha recordat que, ara, qui lidera la comissaria és l'equip de Rodríguez, ambal capdavant. "L'equip és enorme, no només una persona", ha remarcat. Elena ha ressaltat la "integritat" dels nous responsables de la CGIC i el seu compromís en la lluita contra la corrupció, i ha desmentit contactes amb-mà dreta d'Artur Mas- i-exalt càrrec d'Interior i ara funcionari del Departament- per enfocar els canvis als Mossos. Toni Rodríguez ha estat traslladat a la comissaria de Rubí, però segons Elena això no és una "degradació".El conseller ha dit que quan va arribar al Departament no tenia presa la decisió de rellevar el major dels Mossos,. Després d'analitzar la situació del cos i parlar amb els comandaments, va prendre la decisió de canviar Trapero i situar el comissari Josep Maria Estela al capdavant del cos i també un nou equip. "És normal que això passi, era conscient que podia ser una decisió impopular", ha indicat, i ha insistit que la millor persona per liderar la "nova etapa" no era Trapero, sinó Estela. El conseller ha justificat el canvi a partir dels acords assolits en els últims mesos, que passen per ampliar la plantilla del cos i l'edat de jubilació. "L'accent ha de ser incrementar la presència al territori", ha apuntat. "No estem rebutjant el que s'ha fet fins ara, sinó que cal una nova etapa", ha dit, i ha negat cap "venjança" o "purga". "", ha recordat.Elena ha negat que Trapero no volgués implementar canvis en el cos. "Ens vèiem cada setmana amb el major", ha explicat. De cara a la nova etapa al cos, Elena ha insistit que s'ha escollit la persona "més adequada", juntament amb un nou equip. "Per aquesta nova etapa és necessària nova gent, un nou equip", ha insistit. Ha aprofitat també per desmentir les informacions que van sortir sobre un suposat viatge de Trapero a Madrid per reunir-se la cúpula judicial espanyola. "A mi no em consta", ha dit. En tot cas, ha recordat que el nou comissari en cap ja ha anat a visitar el president del TSJC,. "Aquesta relació és normal", ha recordat el conseller.El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha evitat avançar quina feina li han proposat al major Trapero. ", té molta experiència", ha apuntat. La feina seria al Departament i vinculada a "qüestions d'anàlisi" i a "nous riscos". No estaria relacionada amb els comandaments de la policia. Trapero ha demanat uns dies per prendre una decisió.La nova prefectura, liderada per Estela, insisteix que el criteri que s'ha seguit és purament operatiu i tècnic, i amb l'objectiu de situar els perfils més adequats per implementar el projecte de la nova direcció dels Mossos, enfocada a enfortir el model de proximitat, la modernització i feminització del cos, així com l'adaptació a les noves demandes de la societat i a les noves conductes delictives. Un dels noms que més ha sortit en les darreres hores és el de l'intendent, que ha passat de liderar la(CGIC) a ser el responsable de la comissaria de Rubí. Fonts de la prefectura neguen que aquest canvi sigui cap "càstig" i remarquen la bona feina feta per Rodríguez, així com la seva competència al capdavant de l'àrea d'investigació criminal.L'intendent, amb llarga experiència en aquest àmbit, ha investigat l'exconseller d'Interiori la presidenta del Parlament,. Des de la cúpula del cos justifiquen el moviment amb l'argument de situar al capdavant de la CGIC -un càrrec "molt directiu"- un perfil amb "un altre estil" a l'hora de dirigir equips, que prioritzi la "participació i col·laboració", dues característiques molt ben valorades per la nova prefectura dels Mossos. Fonts de la direcció del cos apunten, en aquest sentit, que si bé s'ha canviat el responsable de la CGIC, la resta de perfils són del seu propi equip i amb experiència acreditada en l'àrea de treball. El lloc de Rodríguez l'ocupa des d'aquesta setmana l'intendent, amb experiència en l'àrea d'investigació criminal i de la màxima confiança de Rodríguez.

