L'Institut Obert de Catalunya ajorna els exàmens d'FP per problemes informàtics

ha decidit ajornar tots els exàmens de Formació Professional (PF) que s'havien de fer ahir dissabte per problemes informàtics, que han deixat la plataforma sense funcionament. L'IOC intentarà fer una novaSegons ha informat l'IOC, en un primer moment s'havien traslladat els exàmens a dilluns que ve, però després han vist queles proves s'han ajornat sense data."Estem a l'espera d'avaluacions i resolucions per tal de fer una nova convocatòria que ja s'informarà en els pròxims dies", afirma l'IOC, per després lamentar el "neguit" que els problemes informàtics han pogut suposar a tothom que s'hi presentava.

