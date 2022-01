Anul·len les proves virtuals de Formació Professional per problemes informàtics

L'Institut Obert de Catalunya ha anul·lat les proves virtuals de Formació Professional que estaven previstos per aquest dissabte, per problemes informàtics."Durant el matí, preveient que la incidència afectaria pocs exàmens s'ha pres la decisió de traslladar aquells exàmens al dilluns dins una franja horària àmplia, però en anul·lar-se ara tot, la decisió dels dilluns també s'anul·la. Restarem a l'espera d'avaluacions i resolucions per tal de fer una nova convocatòria que ja s'informarà en els propers dies", han informat en un comunicat.A més, han assegurat que lamenten "tot el neguit que ha pogut suposar per tothom que s'hi presentava" i han donat dos dies extra perquè els alumnes puguin obtenir un justificant d'examen dels professors, en cas que el necessitin.

