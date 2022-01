El Govern paga 94 milions (per ara) a Abertis per la recuperació de la C-31, la C-32 i la C-33

Lesvan acabar l'any passat i, amb això, elshi estan passant a la història. Al mateix temps, les administracions estan passant comptes amb les empreses que fins ara les gestionaven. El principal impacte és a, propietat de l'Estat, però ha ocorregut el mateix a, de la Generalitat, que ja ha abonatper compensar inversions fetes i altres deutes, segons ha pogut saber. Tot i això, és probable que l'empresa reclami més i el cas s'arribi a judicialitzar.Segons acord de Govern del passat 21 de desembre, el consell executiu va habilitar el Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per transferir aquests recursos a Abertis. Ja ho ha fet "en concepte d’abonament a compte delsque puguin correspondre pels diferents convenis signats de modificació de la concessió per a la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes(C-31/C-32) i(C-33), en el marc de la liquidació del contracte de concessió."La concessió és molt antiga, del 1967, en inici ai últimament gestionava les carreteres, fins que el 31 d'agost passat va caducar l'acord després de diverses pròrrogues. Hora, per tant, de procedir-ne a la liquidació, "especialment pel que fa a les compensacions" derivades de modificacions subscrites, "en els termes que consten en els convenis formalitzats per a cadascuna d’aquestes modificacions", segons detalla l'acord.I quines són aquestes modificacions? 65,8 milions van destinats a compensar elpel qual Abertis es comprometia el 2010 a construir la connexió de la C-32 des defins a(que no s'ha fet), a banda d'altres millores a la via. 23,3 milions més són per a un acord del 2013 pel qual s'aplicavenals peatges i es feien algunes obres. I finalment 5 milions per un altre acord del 2015 per construir i explotar un nou ramal lliure de peatges, també en el projecte de connectar l'autopista amb Blanes i Lloret de Mar.A l'hora de determinar aquestes quantitats, la Generalitat ha analitzat la documentació remesa per Invicat amb els saldos de compensació final d'aquests convenis. I a partir dels informes emesos pel Departament, s'ha calculat aquest primer pagament de 94,1 milions d'euros, per bé que especifica que, el qual encara es pot elevar.

Diferències d'interpretació cares

Més de 4.000 de factura a l'Estat

Preguntat per aquesta qüestió, el Departament assenyala que aquest pagament ja s'ha efectuat "i per tant,que resulti una vegada determinada la liquidació final del contracte de concessió i analitzades les consideracions i documentació que pugui presentar la societat concessionària". La transferència durant el 2021 "no posa fi a la liquidació final del contracte de concessió" i es fa per evitar que s'acumuli una quantitat superior en propers exercicis, amb l'impacte en el deute i el dèficit corresponents.En aquest sentit, des de l'àrea de Territori s'especifica que aquestes "no son compensacions pel fi de les concessions, [sinó que] és laa usuaris que segons els tres convenis signats en el seu moment, es diferia el seu pagament al final de la concessió". Ara per ara, en tot cas, no hi ha previst cap nova transferència, a l'espera que Abertis mogui fitxa i presenti la seva reclamació.L'empresa no ha atès la petició per valorar aquesta quantitat, però fonts coneixedores de l'assumpte apunten que. Aquesta diferència respondria bàsicament a interpretació divergents de l'efectivitat del conveni que el tripartit va firmar el 2010 amb Abertis per construir la connexió de la C-32 des de Blanes fins a Lloret de Mar.El Govern es va comprometre aAbertis si no tenia lloc l'increment de trànsit que aquella obra preveia, el qual no s'ha produït perquè l'obra no s'ha fet. Als retards en validar el projecte per part de l'executiu, s'hi va afegir després quepel seu impacte ecològic, motiu pel qual encara no s'ha realitzat. Amb els 94,1 milions, la Generalitat compensa Abertis per les obres que sí ha fet i les expropiacions ja pagades, però l'empresa voldria cobrar tot el trànsit que finalment no hi ha passat, cosa que elevaria la factura en més de 250 milions respecte allò ja pagat. El cas podria acabar als tribunals.Malgrat tot, aquest conflicte no té comparació amb el que manté aquesta concessionària per la finalització de les concessions de l'AP-7 i l'AP-2, propietat de l'Estat. El govern espanyold'euros, però diversos mitjans han publicat que les pretensions d'Abertis en aquest cas s'elevarien fins a uns 4.000 milions. El Ministeri de Transport, de fet, va firmar el 2006 un conveni similar al del tripartit però per obres a l'AP-7, el qual també presenta diferències d'interpretació entre les parts de la liquidació que en resulta.

