Xavier Antich, un filòsof vinculat a la cultura per agafar el relleu de Cuixart a Òmnium

ha anunciat aquest matí que deixa la presidència d'. El moviment es certificarà a la propera, el 26 de febrer, i, si així ho avalen els socis, el relleu el prendrà. Cuixart ha dit que Antich és la persona indicada per continuar el camí, amb una nova junta directiva, al capdavant de l'entitat. "És difícil no dir que sí, sent com és Òmnium", ha dit el candidat a la presidència. La idea d'Antich per a aquesta nova etapa és "contribuir a reprendre el llegat de Cuixart i Mauri". "Òmnium està més fort que mai. Hi som per picar pedra, per construir. Volem ser més útils que no pas importants", ha dit.Xavier Antich (la Seu d'Urgell, 1962) és. A dia d'avui és vocal tercer de la junta directiva d'Òmnium. Hi va entrar el 2017 i darrerament n'havia estat una de les cares més visibles en actes i col·loquis, en absència de Cuixart o el vicepresident, Marcel Mauri. Com ha dit l'encara president d'Òmnium, la decisió de fer un pas enrere ha estat meditada i el "relleu natural" -sempre que els socis ho avalin- és Antich. També ha estat un dels impulsors de l'i en els darrers anys ha estat el responsable de Drets Civils i Polítics d'Òmnium.També és professor universitari a la Universitat de Girona. Les seves investigacions s'han centrat en l'estètica i l'art contemporani, i alguns dels seus treballs han tractat qüestions d'estètica musical. És president de la, ha dirigit eli va formar part del(CoNCA), del qual va dimitir molest amb l'aleshores conseller de CulturaActivistades de fa anys, ha publicat diversos llibres sobre filosofia i art i ha traduït alguns dels principals filòsofs contemporanis. L'any 1992 va rebre el premi Joan Fuster d'assaig per El rostre de l'altre. Passeig filosòfic per l'obra d'Emmanuel Lévinas. També ha estat articulista i col·laborador de mitjans com La Vanguardia, l'Ara o El País. En la vessant més personal, és germà del periodista José Antich.

