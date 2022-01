Altres notícies que et poden interessar

Ja poden començar a demanar cita per a lacontra la Covid totes les persones deque puguin rebre-la. Són les persones que fa almenys cinc mesos des que van completar la pauta, i poden demanar cita a través de la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat . En el cas de les persones que s'hagin infectat recentment de coronavirus, hauran d'esperar quatre setmanes abans de la dosi de reforçSalut ha recordat que elsper a aquesta dosi de record són les persones de 40 anys o més, així com els vacunats de qualsevol edat amb. Per als que van rebre alguna d'aquestes dues vacunes, el temps d’espera per rebre la dosi de record és de tres mesos des que van completar la pauta.La mesura arriba l'endemà que el govern espanyol autoritzés l'administració de la tercera punxada a tots els majors d'edat, prioritzant les persones de més edat. Fa un mes es va començar a inocular la dosi de reforç a les persones de 40 a 49 anys, que fins llavors només rebien persones de més edat. Catalunya va proposar obrir la nova franja i reduir de sis a cinc mesos el temps que calia esperar per rebre la dosi addicional de la vacuna per protegir del coronavirus.El conseller de Salut,, ha anunciat l'extensió de la dosi de record a la nova franja d'edat en una entrevista a Catalunya Ràdio en què ha lamentat la manca de personal sanitari per cobrir les necessitats de la població. "Falten metges de família, anestesistes i intensivistes", ha detallat. També ha dit que falten entre 8.000 i 10.000 infermers, quan ara n'hi ha 20.000 al sistema sanitari català.A més, el conseller també ha reiterat la petició del Govern que es permetin les baixes laborals amb una declaració autoresponsable del ciutadà, una mesura "excepcional" davant l'allau de contagis que col·lapsa els centres de salut. "Cal la signatura d'un facultatiu", és la resposta que va rebre dels representants de l'Estat.Argimon ha confirmat que elno es prorrogarà quan acabi la seva vigència el 20 de gener i no ha concretat quan es preveu la reobertura de l'oci nocturn, tancat a Catalunya des del 24 de desembre amb l'argument de l'augment de contagis. D'altra banda, el conseller ha anunciat que demanarà al comitè científic assessor del Govern evidències sobre l'efectivitat del​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor