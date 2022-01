La Generalitat multiplica per sis el pressupost destinat a la prevenció d'incendis

Actualitzacions tecnològiques

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya invertiràen el nouperenfront els efectes derivats de l'emergència climàtica i als incendis de sisena generació. Aquest pladestinat a aquesta matèria, incrementant-se de 3 milions l'any 2021 a més de 18 milions d'euros per al 2022.En una roda de premsa a la masia de Torre Negra de Sant Cugat , limítrof amb el Parc Natural de, la conselleraha alertat que els boscos ocupen el 60% del territori català i, actualment, són "". En aquesta línia ha assegurat, per exemple, que la regió mediterrània s'escalfa un 20% més ràpid de la mitjana global i que en els pròxims anys es preveu que el nombre d'. "No és una opinió; és informació", ha remarcat."Hem de tenir elper evitar els incendis de sisena generació, caracteritzats per la seva propagació i els seus efectes devastadors", ha exposat Jordà. Així doncs, ha reivindicat la necessitat de posar en marxa el pla de prevenció "" que preténdestinada a les tasques de gestió forestal amb unaper protegir els ecosistemes i el benestar de la biodiversitat.Unes línies d'actuacions que tenen com a eix establir un. La directora General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,, ha enumerat els: la dotació d'infraestructura bàsica de prevenció d'incendis als anomenats(PPP) -zones amb un gran risc d'incendi i amb una continuïtat de massa forestal-; línies d'ajuts econòmics per aen terrenys de finques privades; el reforçament dels Grups Espacials de Prevenció d'Incendis Forestals () que passaran de tres a set, ambal Priorat, Terra Alta, Anoia i Gironès; lade les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) ; i més inversió pelperimetral entre zones boscoses i urbanitzacions.Amb la nova dotació es podrà actuar en totes les zones prioritàries del país diagnosticades pel govern: Prepirineu de Lleida, els massissos litorals de la Costa Central i la Costa Brava, les zones muntanya interior de Tarragona i Terres de l’Ebre i la Catalunya Central.Per altra banda, també es desenvoluparà unaper gestionar les activitats amb risc d'incendi forestal. El programa informàtic que es va posar en funcionament fa més de 10 anys ha esdevingut una eina important en la prevenció d’incendis amb més deentre comunicacions de crema i autoritzacions per fer foc, que ara s’actualitzarà.Alhora, també es modernitzaran les eines de previsió del perill d'incendi forestal, incorporant la, les fotografies de satèl·lit i els mapes de variables biofísiques i de cobertes, que permetran una major concreció territorial i temporal dels diferents episodis de perill.

