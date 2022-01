Els tests d'antígens tindran un preu màxim de 2,94 euros

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha establert enel preu màxim dels. En la reunió interministerial d'aquest dijous, s'ha acordat limitar a gairebé tres euros el cost de les proves que es venen a les farmàcies a partir d'aquest dissabte.Durant les últimes setmanes, amb l'explosió de contagis de la sisena onada, les vendes es van disparar a uns preus dDavant la saturació dels centres d'atenció primària, Salut ha demanat als ciutadans no anar-hi en cas de donar positiu i ha modificat el sistema de baixes. De fet, més d'un terç dels contagis ja es diagnostiquen amb tests de farmàcia., en roda de premsa després de la reunió de l'organisme presidit pel Ministeri de Sanitat i que comptava amb representació dels ministeris d'Hisenda, Afers Econòmics, Indústria i de les autonomies. Darias ha explicat que el preu màxim de venda al públic s'ha acordat per "" i ha defensat que l'objectiu de la mesura és que les proves d'autodiagnòstic tinguin un preu "el més assequible possible" mantenint "l'equilibri necessari perquè estiguin disponibles".Aquest mateix dijous, el comitè assessor del Govern ha demanat que els antígens siguin gratuïts. La presidenta del comitè,, ha assenyalat que és una mesura imprescindible per controlar la pandèmia sense saturar els centres sanitaris del país.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor