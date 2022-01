Aragonès reclama «derogar» el marc laboral del PP i veu insuficient la reforma del govern espanyol

El president de la Generalitat,, ha reclamat aquest dijous ladel, vigent des del 2012, i per tant ha considerat "insuficient" l'acord al qual ha arribat el govern espanyol amb els sindicats i la patronal que s'ha de votar les properes setmanes al. Aragonès ha indicat que la proposta hauria de tenir en compte la recuperació de la potestat autonòmica que tenia la Generalitat per gestionar els(ERO), segons ha apuntat en una entrevista a TVE. De totes aquestes qüestions en va parlar ahir en un sopar amb Yolanda Díaz , vicepresidenta segona del govern espanyol i responsable de les negociacions per la reforma laboral amb els agents socials i econòmics., ha assenyalat Aragonès, que ha lamentat que no es faci referència en l'acord a qüestions com la parcialitat i les causes dels acomiadaments., cap de files d'ERC a Madrid, ja ha avisat que no allargaran un "xec en blanc" al govern espanyol , tot i que estan oberts a negociar. També, president dels republicans, ha advertit que estan lluny de l'entesa amb el govern espanyol, que hauria de convèncer tambéi elsi vol mantenir la majoria de la investidura. Tanmateix, el govern espanyol també explora la via de Ciutadans, tot i que fins i tot en aquest cas els nacionalistes bascos serien claus per tirar endavant el text, que ha costat crítiques de la dreta a la patronalper l'entesa amb Díaz.El president de la Generalitat també s'ha referit a la taula de diàleg, aspecte central de la intervenció que va fer ahir al Club Siglo XXI de Madrid . Com en la conferència, Aragonès ha assenyalat a TVE que el govern espanyol disposa d'unaper resoldre el conflicte, i l'ha instat a posar damunt la taula una proposta concreta per a Catalunya. "Serà un error històric si la Moncloa no aprofita aquesta oportunitat", ha ressaltat el dirigent d'ERC, que ha ressaltat que hi ha temps fins a les properes eleccions espanyoles -tot indica que haurien de ser a finals del 2023, sempre i quan Sánchez no les avanci- per explorar la negociació amb l'Estat. La propera reunió de la taula de diàleg, ha dit, ha de ser en lesAragonès s'ha mostrat convençut que l'escepticisme que mostra Junts sobre la mesa es podria acabar dissolent si hi ha progressos, i ha fet extensiva la mateixa reflexió a la part de l'independentisme que més crítica es mostra amb la taula de diàleg. Jordi Sànchez, secretari general de Junts, ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio poca estona abans de la intervenció del president a TVE que cal que s'accepti la delegació del seu partit, i ha indicat que-que no ha volgut concretar- per quan fracassi la negociació amb l'Estat. "Hem de prioritzar els continguts", ha ressaltat Aragonès, que ha situat el referèndum i l'amnistia com les prioritats que té l'executiu català de cara a les converses ambPel que fa a la polèmica sobre les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo , que va vincular elamb els atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils, el president ha reclamatal govern espanyol per esclarir els fets. Tot i això, ha posat en dubte la credibilitat de Villarejo com a font d'informació, en la mesura que està immers en un procés de defensa personal davant la petició de penes de presó que arriben fins a 110 anys de condemna. El PSOE s'ha oposat a investigar més els fets, tal com ha clarificataquest dijous des de Madrid.

