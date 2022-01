Junts sosté que l'independentisme ja avança en les «alternatives» al diàleg

"Lesno estan dibuixades amb claredat, però comencen a prendre forma converses per reforçar una posició d'actitud democràtica per avançar cap a l'autodeterminació". Aquesta és la fórmula que ha fet servir aquest dijous el secretari general de Junts,, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio per referir-se a la preparació del full de ruta en cas que fracassi la taula de diàleg. Una taul que ha definit com a "via lenta", perquè de moment no dona fruits i presenta complicacions, fins i tot, a l'hora de planificar reunions. Sànchez ha ressaltat la necessitat que el president de la Generalitat,, accepti la delegació de Junts -formada per ell mateix,- per tal d'enfortir la mesa de negociació, que s'hauria de reunir el proper mes de febrer.Segons Sànchez, s'està anant "mica en mica" en la recerca d'alternatives a la taula de diàleg en el marc de reunions periòdiques dels actors independentistes. Es tracta de les reunions setmanals que va avançar a l'octubre NacióDigital , en les quals s'intenta avançar en el diagnòstic de la situació -amb el 2017 com a punt de partida- i s'exploren escenaris de futur. "Només hi haurà una possible sortida clara i amb una condició necessària: acord clar de", ha remarcat el secretari general de Junts, que ha volgut posar de manifest que no s'han volat "tots els ponts" en el marc de l'independentisme malgrat lesentre el seu partit i ERC. Sànchez també ha demanat no fer Junts responsable del "fracàs del diàleg". Els interlocutors del partit de, ha dit, només els poden escollir ells.El secretari general de Junts ha fet, precisament, referència a la possibilitat que l'expresident de la Generalitat torni a Catalunya emparat per les decisions presumiblement favorables de la justícia europea., ha ressaltat Sánchez, que ha posat l'accent en com reaccionarà l'Estat a l'hora de complir amb aquestes hipotètiques resolucions comunitàries. Va ser Puigdemont qui va obrir fermament la porta a un retorn fa tan sols unes setmanes, a finals del 2021, quan va indicar que el proper aniversari el passaria "a casa".

