Aragonès i Yolanda Díaz es reuneixen a Madrid en un sopar privat

El president de la Generalitat,i la vicepresidenta i ministra de Treball,, es van trobar ahir a Madrid i van sopar junts després de la conferència del president català a la capital espanyola. Segons han explicat fonts de la conselleria de Presidència a l'ACN, va ser un sopar privat en què es van abordar diversos temes d'actualitat.La trobada es produeix en el context en què Díaz està buscant suports, també el d'ERC, per tirar endavant la reforma laboral pactada amb els agents econòmics. En la conferència des de la capital espanyola,que porti "propostes concretes" a la taula de negociació. I va avisar que "no hi haurà segona oportunitat".

