Aragonès emplaça Espanya a «atrevir-se» a guanyar o perdre en un referèndum

"No desmantellaran el model d'escola catalana"

El president de la Generalitat,, ha aterrat a Madrid amb l'objectiu de traslladar un missatge clar al govern espanyol: que la taula de negociació és unaque ni Catalunya ni l'Estat poden desaprofitar i que l'amenaça d'un govern format per PP i Vox no pot ser "una excusa" per no avançar. En un moment en què la tercera trobada d'aquest espai interlocució no està fixada en el calendari malgrat que la previsió inicial era que es produís aquest mes de gener, Aragonès ha urgit al govern de Pedro Sánchez a no dilatar més la resolució del conflicte i a fer-ho, a més,. Potser, ha advertit, no hi haurà una segona oportunitat i la "imposició no arribarà enlloc"."Hem de ser creatius i imaginatius per trobar la forma de fer possible el referèndum", ha assegurat Aragonès en una conferència organitzada pel Club Siglo XXI i amb la ministra de Política Territorial,, i el d'Universitats,, asseguts a primers fila. El president de la Generalitat ha fet memòria quan ha recordat que tots els seus antecessors van advertir reiteradament al govern de l'Estat de la desafecció creixent a Catalunya. Davant la "incapacitat" per afrontar-ho, en el seu primer discurs com a president a Madrid ha subratllat que s'ha consolidat una voluntat majoritària d'esdevenir un estat independent. De fet, ha verbalitzat que creu que aquesta seria l'opció guanyadora si se celebrés un referèndum com el que elva pactar amb Escòcia.En tot cas, ha insistit que només es podrà dilucidar aquesta qüestió si el govern espanyol explica, una demanda que l'independentisme ha fet en els darrers mesos sense obtenir resposta. La lectura que fa Aragonès és que el context electoral i l'amenaça de la dreta són els dos elements darrere dels quals s'escuda la Moncloa per no encarar amb diligència la resolució del conflicte.Fins ara ERC ha estat clau per sostenir el govern del PSOE i Podem a la Moncloa i Aragonès ha certificat que el seu partit continuarà sumant a l'hora d'exercir de dic de contenció contra l'ascens de la dreta. Però això, ha afegit, no pot ser a costa de no resoldre el conflicte enquistat. "No podem assumir més dilatació de les negociacions", ha alertat. Això, ha afegit, només contribueix a generar dubtes sobre un procés de negociació àmpliament criticat precisament per Junts, el seu soci de Govern. El president, ha dit, ha assumit "riscos" amb aquesta taula i ara emplaça Sánchez a fer el mateix., ha assegurat, és l'amnistia i l'autodeterminació i que, un cop el govern espanyol expliqui quina és la seva, es podrà a començar a treballar en base a solucions concretes. Ha defugit, però, referir-se a alternatives -com va recollir en el seu missatge de Sant Esteve- si la negociació amb el govern espanyol descarrila. S'ha limitat a dir que, si es produeix aquest escenari, seguirà "endavant", però sense detallar què implicaria aquesta continuïtat perquè fer-ho, ha puntualitzat, suposaria rebaixar la força d'una negociació que el seu Govern planteja de forma "honesta". De fet, també ha esquivat posar dates, ni per a la taula de negociació ni per a la celebració d'un referèndum que, ha destacat, és la manera més "inclusiva" perquè tothom senti representada la seva opció.Aragonès ha plantejat una bateria de qüestions per explorar aquest trajecte de negociació amb l'Estat. La primera: si l'Estat es compromet aque ha pres forma de presó i exili, però també d'inhabilitacions i multes del Tribunal de Comptes. Però també si el govern espanyol està disposat a reconèixer Catalunya com a nació, a, a permetre l'acció exterior a de la Generalitat, a no portar als tribunals les lleis que aprova el Parlament en l'àmbit econòmic i social i a acabar amb el dèficit fiscal i d'inversions a Catalunya. "Amb voluntat política tot és possible en democràcia", ha assegurat.Especial menció ha fet de la situació del, assetjat per les sentències d'uns tribunals als quals ha acusat d'exercir de "tercera càmera" a Espanya per la "politització" de la cúpula judicial. Aragonès ha negat que hi hagi un problema lingüístic a nivell social a Catalunya i ha advertit que, en tot cas, el que s'estan patint són les conseqüències d'una "campanya sistemàtica" de partits que. "No desmantellaran el model d'escola catalana", ha deixat caure just el dia en què el Govern ha presentat el Pacte Nacional per protegir el català També ha llançat un prec dedavant les acusacions que el comissari Villarejo ha llançat tot vinculant el CNI als atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils. Ha admès que la credibilitat del personatge està qüestionada i en entredit, però que la gravetat de les seves afirmacions s'han de dilucidar amb una resposta clara per part de l'executiu i no amb silencis o negatives a impulsar una comissió d'investigació al Congrés.Presentat com unper l'exalcaldessa de Madrid, Aragonès ha deixat clar que afronta la taula de negociació "per avançar" en els seus objectius i no per "guanyar temps". Només arrencar la conferència, s'ha definit com a "independentista, republicà i d'esquerres", tres adjectius de la seva identitat que, ha insistit, pensa exercir durant el seu mandat. Ha donat per assegurat que aquest anirà de la mà de la coalició amb Junts fins al final de la legislatura malgrat les discrepàncies enquistades i que un eventual retorn de Carles Puigdemont sense ser detingut seria, per a ell, un motiu de felicitat.

