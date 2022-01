Catalunya i País Valencià creuaran dades genètiques per identificar desapareguts de la Guerra Civil

Elhan posat a rodar el conveni per col·laborar en polítiques de. La consellera devalenciana,, ha assenyalat que elva "endarrerit" respecte ai que es "un exemple" per desplegar la feina iniciada el 2015 per obrir fosses i identificar les víctimes amb unEl govern valencià també vol conèixer el funcionament delperquè s'hi pugui emmirallar l'valencià. Una de les col·laboracions més importants serà l'per trobar els desapareguts a banda i banda del, com és el cas d'un familiar de la mateixa consellera de Justícia,La consellera de Justícia,, i la consellera dede la Generalitat Valenciana,, fan aquest dimecres una jornada de treball conjunta per començar a desplegar el conveni signat entre les dues administracions per col·laborar en polítiques de. Pérez ha assegurat que Catalunya "és un exemple" perquè el País Valencià "malauradament, ha anat endarrerit" en aquesta reparació. "Hem tingut vint anys de, d'esquenes totalment a la qualitat i la justícia, la memòria i la reparació, i el 2015 vam començar aquest camí", ha explicat Pérez.La consellera valenciana i el seu equip han visitat les Terres de l'Ebre acompanyats de Ciuró. Primer han conegut el, bé cultural d'interès nacional des de 1992 i amb un projecte llest per consolidar-lo i millorar-lo. També han visitat el, a, i el, aPérez ha dit que un dels projectes que més interès desperta és eli com es fan les identificacions de víctimes exhumades a les fosses. De fet, un dels aspectes importants del conveni és que, un cop elaborat el cens de víctimes valencià, es puguin intercanviar les dades genètiques."Ens obrirà la possibilitat d'intercanviar experiències i avançar junts, i serà millor per rescabalar les víctimes", ha afegit Ciuró. La consellera deha explicat a Pérez que el seu tiet avi va perdre la vida durant laal País Valencià i que saben que va ser enterrat en una fossa. "Una de les coses que m'agradaria fer és quan estigui habilitat, deixar les mostres i formar part del cost humà de la guerra al País Valencià i poder saber, si més no, el tiet avi", ha contat.Pérez ha agraït la jornada de treball amb els equips tècnics deli elperquè "és important nodrir-se d'experiències d'altres territoris" per "enriquir les polítiques" que està desplegant la Generalitat Valenciana. Les "", com les ha anomenat la consellera de Qualitat Democràtica, es van començar a obrir el 2016 al País Valencià, però ha destacat que ja s'han pogut tornar les restes a algunes famílies i que confien haver obert totes les fosses al final d'aquesta legislatura. "És el més satisfactori perquè són persones que porten tota la vida esperant aquest moment", ha remarcat.Pérez ha reconegut "que les" han donat l'esquena a les famílies durant anys i que malgrat arriben tard, es vol compensar les víctimes. La Generalitat Valenciana té una llei de memòria democràtica des del 2017, deu anys menys que la catalana.Ciuró ha recordat que el Govern tindrà aviat també la novai ha lamentat que l'Estat hagi deixat "aparcada la seva". "Tenim prou bagatge i coneixement per saber com volem desenvolupar les polítiques en defensa de la dignitat i de la memòria", ha apuntat Ciuró. La consellera també ha explicat que no hi ha novetat en el bloqueig judicial per la retirada del monument franquista de Tortosa. "Tornem a ser a l'hivern i encara que resolguessin demà hauríem d'esperar les condicions de clima, però és la crònica d'una mort anunciada, que anem endarrerint i no ajuda", ha recordat.

