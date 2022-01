Díaz demana que es respecti «tant com sigui possible» la reforma laboral

La vicepresidenta segona i ministra de Treball,, ha demanat aquest dimecres que "es respecti en la mesura que sigui possible" laperquè és fruit de l'acord amb els agents socials, al mateix temps que ha mostrat el seu "respecte" al paper dels grups parlamentaris, als qui ha recordat que ella "dialoga, no arracona a ningú"."Les formacions polítiques han de jugar el seu paper. Jo dialogo, no poso ningú contra les cordes i els grups de la investidura ho saben, que jo", ha subratllat en declaracions a TVE.Sobre si el Govern espera recaptar el suport de Ciutadans a la reforma laboral per a la seva convalidació al Congrés, Díaz ha assenyalat que la norma "va en contra" del que defensen taronges, que advocaven per un contracte únic, la introducció de la motxilla austríaca i la rebaixa dels costos de l'acomiadament."Si rectifica i hi ha un canvi en la seva posició, es diu per què i perfecte", ha apuntat la vicepresidenta, que ha destacat "el canvi de paradigma" que suposa la reforma laboral en el sistema de relacions laborals d'Espanya.Díaz creu que és "molt difícil dir que no" a una reforma que recupera drets per als treballadors, que manté els(ERTO) o que actua sobre un dels principals problemes del mercat laboral: la temporalitat i la precarietat. "Estic confiada que els grups de la investidura comprenguin això", ha afegit.Per a aquells grups que han manifestat que la reforma laboral "s'ha quedat curta", la vicepresidenta ha indicat que, en política, "tot es queda curt". "Però els grans canvis cal donar-los amb tranquil·litat, és molt difícil explicar el, és un gir copernicà", ha emfatitzat.En la seva opinió, no s'és conscient del que suposa aquest nou model i de la, procedent de l'època del franquisme i "nucli de les irregularitats i grans fraus en la temporalitat".Preguntada per la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022, que UGT reclama que augmenti a 1.000 euros , la ministra ha reiterat que es negociarà en el diàleg social i que es posarà en això "de seguida", encara que no ha donat cap data.En tot cas, ha recordat que l'objectiu del Govern és seguir la senda que va recomanar el comitè d'experts per a arribar a final de legislatura a un SMI equivalent al 60% del salari mitjà. "L'SMI és la principal eina per a atallar la desigualtat. Ha servit per a reduir la bretxa de gènere en 2,5 punts i elevar els trams més baixos dels decils salarials", ha subratllat.

