Salut donarà l'alta automàtica als contagiats set dies després per alleujar el col·lapse dels CAP

Els contagiats de Covid que demanin larebran l'alta automàticament al cap de set dies, sense haver de contactar amb el seu centre d'atenció primària. Si passats els set dies, la persona encara té símptomes o es troba malament, sí que haurà de contactar amb el seu CAP.L'objectiu és alliberar els centres de salut en plena onada de casos per la variant òmicron i "no carregar-los d'una feina administrativa i burocràtica", ha argumentat la secretària general de Salut, Meritxell Masó, que ha remarcat que es tracta d'una mesura excepcional que només s'aplicarà als casos de Covid. "No es generaran dos papers, una baixa i una alta, sinó que al cap de set dies es rebrà l'alta", ha detallat.Masó ha reclamat a l'Estat que també agilitzi "mecanismes excepcionals" a través de la Seguretat Social, perquè no recaigui tot el pes de la gestió administrativa de les baixes en la Generalitat en un moment en què hi haper Covid a Catalunya, amb dades d'aquest dilluns.En concret, Salut demana al govern espanyol que per demanar la baixa laboral sigui suficient una declaració autoresponsable del ciutadà que ha contret la Covid, com ja havia explicat el conseller, Josep Maria Argimon. "Confiem en la responsabilitat del treballador, és una solució excepcional per a una situació excepcional", ha reiterat Masó.La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat que elés el que més s'està contagiant ara; i també hi ha una incidència alta entre els menors de 50 anys en general, ja que han rebut menys dosis de record de la vacuna. La part positiva és que la propagació del coronavirus, ha dit, s'està desaccelerant. Ara bé, encara queden "setmanes complicades", ha avisat.Es pot fer trucant a farmàcies adherides al programa TAR , indicant el CIP o DNI i la marca del test i la data en què s'ha fet. També és possible mitjançant la web citasalut.gencat.cat, a l'apartat Símptomes de la Covid; o a través d'una eConsulta a La Meva Salut. Com a últim recurs, es pot trucar al 061 o anar al CAP, però Salut demana optar pels altres canals.Quan estigui registrat el contagi, es rebrà un SMS amb un enllaç per comunicar els contactes estrets i també per sol·licitar la baixa laboral, en cas que sigui necessari.Es rebrà el mateix SMS que en el cas dels autotests.Es rebrà el mateix SMS que en el cas dels contagiats.​​​​​​​​​

