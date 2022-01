Interior reservarà un 40% de noves places de Mossos, Bombers i Agents Rurals per a dones

Només un 2% de bomberes

Formació en perspectiva de gènere als Agents Rurals

158 actuacions concretes a Mossos

Un dels objectius dels departaments d'per a aquesta legislatura és feminitzar els cossos operatius de la Generalitat. En una roda de premsa conjunta de totes dues conselleries, el conselleri la consellerahan detallat aquest matí les polítiques d'igualtat i la reserva de places per avançar en aquest sentit. Així, Interior reservarà un 40% de places per a dones -el gènere menys representat- en les properes convocatòries d'accés als, elsi els. Avui mateix s'han convocat 800 noves places per a la policia, i en els propers mesos s'obriran més convocatòries per als altres dos cossos.Ara com ara, aquests tres cossos estan lluny de l'objectiu de tenir una representació equilibrada entre homes i dones i acostar-se a la. Segons dades del Govern, als Mossos només hi ha un 21% de dones; als Bombers, només un 2% del personal funcionari; i als Agents Rurals, només el 13%. Uns percentatges que disminueixen a mesures que augmenta el grau de responsabilitat. El Govern confia que amb la mesura de la reserva de places juntament amb un paquet de polítiques feministes per fomentar la igualtat es pugui avançar en la línia dede la Generalitat.La consellera Verge ha explicat que els "percentatges de presència" importen, tant des d'un punt de vista simbòlic com substantius. "En lesles dones s'han vist excloses o apartades de posicions de responsabilitat", ha detallat, que ha recordat també que no hi ha hagut cap dona al capdavant d'algunes de les principals institucions del país, com ara la Generalitat, el Barça o La Caixa. "Se'ns envia el missatge que no ens pertoca o que no estem prou preparades, i això condiciona els nostres interessos", ha afirmat.La presencia de dones i homes en una institució afecta també les polítiques que s'hi desenvolupen i creen un "determinat imaginari". "No deixem el gènere a la porta quan participen en una organització", ha dit la consellera. Amb tot, Verge ha remarcat que "no s'està regalant res a ningú", sinó "revisant requisits" que s'han posat des d'una perspectiva masculina. Per tot plegat, Feminismes ha "celebrat" que Interior hagi integratals Mossos, Bombers i Agents Rurals. "No podem deixar que simplement els percentatges evolucionin. Volem veure la igualtat acomplerta ara, i això són polítiques feministes", ha dit.El conseller Elena ha celebrat les mesures anunciades aquest dimecres. "Som aquí perquè les coses passin i per això cal prendre decisions, encara que a vegades es vegin amb incomprensió", ha dit. Les xifres de presencia de dones als cossos operatius, ha apuntat Elena, "". "La reserva de places és una mesura imprescindible, que necessitem tirar endavant. Forma part d'una estratègia política i d'una línia política d'un Govern, que una de les revolucions que vol fer és la feminista. És un compromís polític que farem realitat", ha remarcat Elena, que ha dit que calen fets i concrecions, més enllà d'anuncis.de seguretat i emergències, per justícia i per eficàcia", ha indicat el conseller. A més, existeix el mandat legal de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, que fixa que no hi pot haver més d'un 40% de cap sexe en cap dels llocs, unes dades que ara no es compleixen. En aquest sentit, ha reivindicat els canvis a la cúpula dels Mossos, que han servit per avançar en l'objectiu d'aconseguir en la paritat. "Només amb aquestes mesures no n'hi ha prou. No ens conformem amb aquestes xifres i no volem esperar a la meitat del segle perquè comenci a haver-hi paritat. Per això hem decidit adoptar mesures rellevants", ha apuntat Elena.Una d'aquestes és, precisament, aquesta reserva de places. A partir d'ara, en totes les convocatòries de Mossos, d'Agents i de Bombes, es reservaran un 40% de places per a dones. Avui mateix s'han convocat places a Mossos, a l'abril se'n convocaran per a Agents Rurals, i al setembre per a Bombers. "Cal que els papers i els discursos en concretin en fets. És imprescindible que les coses passin, perquè per això assumim compromisos polítics. Només així, amb, aconseguirem ser més, ser més efectius i diversos, i incorporar el talent al servei de la gent i ser millors", ha reblat., assessora en polítiques de seguretat i perspectiva de gènere del Departament d'Interior, ha remarcat que avuien el camí d'Interior per avançar en polítiques d'igualtat. Les polítiques d'Interior s'emmarquen en un canvi "global" als cossos operatius i Alfageme ha assenyalat que els plans d'igualtat aprovats són "un punt d'inflexió" en tot allò relacionat amb la perspectiva de gènere, la incorporació de la transversalitat de gènere o la formació als col·lectius de seguretat i emergències en matèria d'igualtat, entre d'altres., sotsinspectora de Bombers, ha detallat els plans que s'estan duent a terme. A dia d'avui, només hi ha un 2% de dones als Bombers. Pel que fa a les categories professionals, la presència de dones als comandaments és encara més baixa i fins i tot inexistent. Per millorar en aquest sentit, els Bombers han fetde dones i s'han establert els objectius específics de Bombers de cara al pla d'igualtat. Així mateix, també s'han seleccionat els àmbits per on començar a treballar. Són salut laboral en maternitat i lactància, formació i criteris d'accés.En matèria de formació, s'introduirà la perspectiva de gènere perquè sigui "estructural". "Hem de pensar mesures que la conciliació familiar no impliqui una dificultat en la promoció professional de les dones", ha dit Arilla. En la mateixa línia, es vol recuperar les visites de bomberes a les escoles, i d'escoles als parcs de bombers, suspeses per la pandèmia. Tambéa situacions de lactància, adaptar les infraestructures i parcs de bombers a la presència de dones -com ara vestidors o dutxes- o adequar els uniformes a les dones bomberes, pel que fa al tallatge o la morfologia. Així mateix, també es fomentarà la comunicació externa no sexista i la comunicació interna amb perspectiva de gènere., sotsinspectora d'Agents Rurals, ha explicat que al cos només hi ha un 13% de dones i que només ocupen un 9,6% de càrrecs de responsabilitat i només el 2% són comandaments. "Les mesures implementades beneficien homes i dones i ens ajuden a avançar cap a una societat més igualitària", ha dit Servent. Ara com ara, Agents Rurals ha implementat unaen les proves físiques, s'han posat vestuaris, dutxes i lavabos per a dones, s'ha millorat la uniformitat i s'ha adaptat el lloc de treball per l'embaràs o la lactància. Tambéo programes d'Agents Rurals amb campanyes amb perspectiva de gènere.El cos d'Agents Rurals té previst desenvolupar altres mesures, com ara campanyes per animar les dones a participar de convocatòries places, fer formacions en perspectiva de gènere, especialment en les persones que participen en òrgans de selecció i provisió. "Aquesta formació ens és molt útil", ha dit Servent. També s'analitzarà perquè les dones no promocionen a càrrecs de comandament i es crearà unespecífica per tractar temes relacionats amb perspectiva de gènere. "Volem saber les motivacions i implementar mesures", ha afirmat. També es revisarà el pla d'igualtat al cos. "Si volem els millors agents rurals hem de triar entre tots els homes i totes les dones", ha reblat., inspectora dels Mossos, ha dit que hi ha un compromís institucional "ferm" per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l'organització. A dia d'avui hi ha un 21,8% de dones a la plantilla, que acostumen a tenir un nivell més elevat d'estudis que els homes. En els darrers anys, hi ha hagut un increment de la presència de dones però en les tres darreres promocions s'ha estancat. "Calen mesures", ha remarcat Gubianes. A mesura que s'avança en les escales de comandament, el percentatge de dones va disminuint. Només hi ha un 11% de dones en les escales executives. Els Mossos ja han aprovat el pla d'igualtat "per unanimitat" de tota la comissió.Els plans d'igualtat fixen els objectius i estratègies per assolir-los. S'han proposat, que inspirenque es materialitzen en. Aquest objectius són promoure la igualtat entre treballadors dels Mossos, prevenir assetjament sexual o per raó de gènere, implementar mesures per la seva detecció i eradicació, promoure la perspectiva de gènere a l'organització, incorporar la perspectiva de gènere als valors del cos i implementar la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. També promoure la transversalitat de gènere i fomentar una representació paritària a la policia segons la qual cap sexe superi el 60% ni sigui inferior al 40%.De les 158 accions, Gubianes ha detallat que es reservaran places de cara a les convocatòries d'accés per al gènere més desafavorit, s'impulsaran campanyes de sensibilització perde gènere associats a la policia, establir un pla de manteniment físic que permeti suprimir les proves físiques a les proves d'ascens, facilitar que es pugui concursar a les places d'interès. Pel que fa a la conciliació, es volen revisar les mesures actuals per fomentar laamb els homes, i fer-los partícips i "transformar les masculinitats". També es vol formar les persones que es dediquen a la comunicació perquè adoptin llenguatge inclusiu i no sexista, també es vol eliminar la bretxa salarial i fer més formació en matèria d'igualtat i perspectiva de gènere.

