Puigdemont, sobre el CNI i el 17-A: «La claveguera espanyola va segar la vida de 15 innocents»

"La claveguera espanyola va segar la vida de 15 persones innocents per enviar un missatge al poble de Catalunya, que es disposava a celebrar un referèndum d'independència". Aquest és un dels missatges que ha deixat Carles Puigdemont després de la revelació de l'excomissari José Villarejo sobre el vincle entre el CNI i els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils. L'expresident de la Generalitat creu que l'Estat "té responsabilitat" en l'acte terrorista d'ara fa quatre anys i mig.L'actual líder de Junts creu que Villarejo "sap de què parla" i amb les declaracions d'aquest dimarts, estaria "incriminant Espanya" en una de les darreres massacres terroristes ocorregudes a Europa. Puigdemont també ha recordat que l'excomissari ha realitzat aquesta revelació en seu judicial, i no en un programa de televisió o mitjà de comunicació.Puigdemont també recorda que líders de l'Estat havien afirmat que "passarien coses" com a president del país en aquell moment, exigeix explicacions a Felip VI i a Pedro Sánchez. "Espanya està sota sospita", afirma, a la vegada que creu que la defensa de la unitat de Espanya ha portat a "conductes criminals".Per tot això, el també president del Consell per la República demana a l'Estat "actuar", que segons el seu parer vol dir obrir la comissió parlamentària sobre els atemptats que PP i PSOE s'han negat a acceptar i encausar els responsables policials i serveis d'informació involucrats en l'atemptat i jutjar-los."Tacar-se les mans de sang per defensar 'la pàtria' té acceptació en determinats sectors de la societat, la política i els mitjans espanyols", explica Puigdemont. Però creu que a Europa això hauria d’"horroritzar". "Les víctimes d’aquell crim tan espantós, les famílies a qui he sentit plorar i preguntar-se 'per què' tantes vegades, es mereixen que Espanya rectifiqui, depuri i els demani perdó", sentencia l'expresident en un fil a través de Twitter.

