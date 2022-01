Wordle, el nou joc d'èxit sobre el català

Benvinguts a WordleCAT, una adaptació al català del joc #Wordle, desenvolupat per @powerlanguish.

Per jugar-hi entra a https://t.co/Yocj3HhdfV. — WordleCAT (@WordleCAT) January 7, 2022

Com funciona?

Una: un al mig i sis al seu voltant. En cada un d'ells, una lletra. A partir d'aquestes simples regles, cal crear el màxim paraules possibles. És la base delun dels jocs de moda sobre el. Doncs bé, li ha sortit competència: el, un joc que consisteix a trobar una paraula a partir dels encerts i errors comesos.De fet, el Wordle va sorgir abans que el Paraulògic. El va crear a casa seva l'enginyer de programaridurant laperquè la seva parella, que és aficionada a aquests tipus de jocs, s’entretingués. Uns mesos més tard, va decidir compartir la seva creació i a dia d’avui ja hi juguen més deActualment, el Wordle ja compta amb versions en diversos idiomes, entre els quals hi ha el català. El funcionament és simple: consisteix a endevinar cada dia una paraula utilitzant, només, 5Els colors indiquen si les lletres són a la posició correcta o no. En total, hi ha 6 intents per endevinar la paraula.L’aplicació marca en verd les lletres que són a la posició correcta, en groc les que la paraula conté, però no són al lloc indicat

