La Moncloa exclou la reforma de la sedició del pla normatiu d'aquest any

Félix Bolaños: "Votar en contra de la reforma laboral és votar a favor de la reforma laboral del PP"

El govern espanyol inaugura el 2022 amb unque pretén desplegar aquest any i que fixa com a prioritat la recuperació econòmica gràcies als. Una estratègia amb la qual pretén també curtcircuitar l'ascens de la dreta. El pla, format per, no inclou, però, ni lani el d, dues de les principals reclamacions que fan els seus socis d'Unides Podem, així com el, caducat des del 2014. Sí que incorpora el compromís d'abolir la prostitució assolit per Pedro Sánchez , una qüestió que també genera importants discrepàncies dins del govern de coalició.El ministre de la Presidència,, ha comparegut després del primer consell de ministres de l'any per presentar un full de ruta que ha de servir per afrontaren democràcia. Es tracta d'un calendari centrat en donar compliment al pla de recuperació pactat amb la Unió Europea i que inclou fins a 92 lleis i 276 reials decrets. El ministre ha parlat de la llei d'habitatge, de la llei de famílies, de la de ciència, de la que servirà per implantar el 5G, d'una nova llei d'indústria, d'una contra el racisme, d'una altra per acabar amb la trata de persones, per modificar l'energia nuclear i fins i tot la d'abolir la prostitució.Però ha admès que queda fora d'aquesta agenda la reforma del codi penal per modificar els delictes de rebel·lió i de sedició o el d'injúries a la Corona. Es tracta de reivindicacions que fa Podem i que estan directament vinculats al conflicte amb Catalunya. Sánchez va avalar que s'accelerés la reforma dels dos primers delictes a finals del 2020, però finalment va quedar aparcada tot argumentant que no hi havia majoria per aprovar-la el Congrés. De fet, el partit demanté que la reforma de la sedició és una proposta bastida per, president del grup al Congrés, que portaran a la. La tercera trobada d'aquesta taula, però, s'havia de produir aquest mes de gener però a hores d'ara continua sense data i condicionada pel clima preelectoral pels comicis de Castella i Lleó del 13 de febrer."L'any 2022 és molt important per a la recuperació econòmica. El repte és de transcendència històrica i tenim full de ruta i fons", ha assegurat Bolaños, que tot i afirmar que l'objectiu del govern espanyol ésha admès que el pla no incorpora la reforma del codi penal. Aquesta reforma ha estat sempre defensada pels comuns com una via per garantir el, comL'exclusió de la reforma de la sedició es verbalitza quan encara fumeja la darrera polèmica per les declaracions del ministre de Consum,, sobre les. Obviant que el ministre sí que va defensar el sector ramader i que va centrar la crítica en les macrogranges, el govern espanyol ha insistit en refermar el seu compromís amb el sector iamb el posicionament de Garzón. La salut de la coalició, ha insistit la portaveu de l'executiu,, queda plasmat en els acords que s'impulsen i es publiquen al BOE o bé amb l'aprovació dels pressupostos.Una altra de les qüestions espinoses que queden fora del calendari del pla normatiu és el, caducat des del 2014 i que és sempre motiu de disputa entre els governs autonòmics. De fet, les discrepàncies existeixen fins i tot entre presidents del mateix PSOE, els barons dels quals van decidirdurant el plàcid congrés que va revalidar Sánchez com a líder.L'objectiu del president del govern espanyol és concentrar els seus esforços en la recuperació econòmica i situar en un segon pla els capítols més espinosos -com el conflicte amb Catalunya- amb la mirada posada en el cicle electoral que arrencarà aquest febrer a Castella i Lleó, que continuarà amb Andalusia i que culminarà amb les. A curt termini, resta pendent també l'aprovació de la reforma laboral acordada per la vicepresidentaamb sindicats i patronal i que els partits d'esquerres rebutgen.Bolaños ha estat contundent a l'hora de carregar contra el "'no" de partits com ERC , Bildu i, també, el PNV:. Amb aquesta consigna, la mà dreta de Sánchez a la Moncloa es reunirà de forma discreta amb els partits de l'oposició per intentar sumar un suport que, sota el seu criteri, s'hauria de produir "de manera natural" perquè es tracta d'una reforma que beneficiarà treballadors i empreses.

