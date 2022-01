Villarejo situa el CNI al darrere dels atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils

L'excomissariha assegurat aquest dimarts al judici de tres peces delque l'a Barcelona i Cambrils va ser un error dels serveis d'intel·ligència espanyols. En la sessió d'avui a l', Villarejo ha dit que el(CNI), aleshores comandat per, volia "espantar Catalunya", però va calcular malament les conseqüències d'aquells fets. Els atemptats es van produir quan faltaven poques setmanes pel referèndum de l'1-O i en ple procés sobiranista. El president del tribunal que va jutjar el 17-A, Alfonso Guevara, va impedir que l'excomissari de la Policia Nacional declarés al judici dels atemptats, tal com reclamaven algunes de les parts.Fa tot just un any, en el judici per calúmnies contra Sanz Roldán, ja va vincular el CNI amb els atemptats del 17-A. En aquell cas, però, va dir que els serveis d'intel·ligència tenien un avís d'un confident de l'atemptat, però no se li va donar credibilitat perquè es va considerar que la font no era "fiable". L'any 2019, Público va explicar que l, considerat el cervell de l'atemptat i mort en l'explosió d', va estar en contacte amb els espies espanyols fins el dia de l'atemptat. La carpeta dels suposats vincles del CNI amb els atemptats va quedar apartada del judici del 17-A, tot i que alguns dels advocats de les víctimes ho volien incloure.La declaració de Villarejo al primer gran judici contra ell -s'enfronta a- va arrencar ahir i han estat habituals les acusacions i revelacions, sovint mancades de proves concretes. En la intervenció de dilluns, l'excomissari va assegurar que l'va ser un muntatge per frenar l'independentisme. També va dir que l'expresident del govern espanyoli l'exministre de l'Interiorconeixien les seves activitats d'espionatge, i que els diferentsdonaven cobertura legal a les seves empreses.

