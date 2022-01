La CUP es conjura per convertir la causa contra Reguant en un «eina col·lectiva» contra l'extrema dreta

Nul·litat de la causa

Laha presentat aquest dimarts el grup de suport ade cara al judici que haurà d'afrontar alper haver-se negat a respondre acom a testimoni en la causa del procés. En una roda de premsa al mercat de, els cupaires han volgut denunciar les vulneracions de drets fonamentals de la diputada durant tota la causa -el seu escrit de defensa, de fet, va en aquesta línia i demana la nul·litat de les actuacions- i han reivindicat la desobediència i el dret a no respondre un partit que defensa tesis contràries als drets humans. Juntament amb entitats socials de Sant Antoni, barri de Reguant, la CUP s'ha conjurat per convertir la causa contra Reguant en una "eina col·lectiva per combatre l'extrema dreta. el cas de Reguant, que encara no té data de judici,Amb el lema "" el grup ha denunciat que la causa pot comportar la inhabilitació de Reguant per negar-se a respondre a Vox. "Que l’extrema dreta marqui la direcció de l’Estat contra l’independentisme és un fet que cal denunciar i plantar-li cara", ha dit la portaveu, que ha insistit que no es pot permetre la presència de la ultradreta en processos judicials contra l’independentisme. Des de la CUP, la negativa a respondre a Vox és un gest “col·lectiu” en la lluita contra el feixisme. Així, el grup de suport ha demanat a l’activisme social i polític que utilitzi el cas de Reguant per fer front a l’extrema dreta.La diputada de la CUPha detallat la situació processal de Reguant. Segons Vinyets, el procediment judicial té finalitats polítiques i els tribunals han fet actuacions sense tenir en compte que Reguant és aforada pel. Tot plegat són vulneracions que haurien de suposar la nul·litat del procediment. En aquest sentit, Vinyets també ha dit que la negativa de Reguant a respondre Vox s’emmarca en l'objecció de consciència i que la, enlloc de deixar la causa en una multa, ha optat per demanar presó, que sempre porta lligada la inhabilitació. “Es busca la inhabilitació de Reguant i limitar la representació política de molts ciutadans de Catalunya”, ha dit Vinyets, que ha denunciat que es vol fer una reinterpretació de les lleis. Ara com ara, no hi ha data pel judici, però la CUP ha deixat clar que presentaran “” on calgui.Reguant va fer públic ahir el seu escrit de defensa de cara a la causa que afronta al Tribunal Suprem per desobediència per negar-se a respondre les preguntes de Vox com a testimoni al judici del procés. La diputada demana l'absolució i denuncia vulneracions de diversos drets, com ara la llibertat ideològica, que han de suposar la nul·litat de tot el procediment. La Fiscalia demana sis mesos de presó i inhabilitació per a la dirigent anticapitalista per un delicte de desobediència greu. Encara no hi ha data de judici, però tot apunta que es fixarà per als propers mesos.L'escrit de defensa, de 16 pàgines, planteja diverses qüestions prèvies relacionades amb vulneracions de drets fonamentals. Reguant demana la nul·litat de les actuacions per vulneració del procediment reglat i sosté que els escrits d'acusació de la Fiscalia i la interlocutòria d'obertura de judici oral són nuls de ple dret. La defensa assenyala també que la diputada és aforada i no correspon al Suprem jutjar-la, i que no es pot jutjar dues vegades els mateixos fets. Reguant i Baños van ser multats a uns anys amb 2.500 euros per aquests fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor