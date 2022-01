Centrem busca el discret encant de la normalitat

"Ha arribat l'hora deen totes les coses que són importants, de recuperar el respecte i el prestigi de les nostres institucions. De parlar del que ens preocupa. De deixar de perdre oportunitats". El vídeo d'introducció deja era una invitació als grans lemes de la moderació catalana, avui bastant orfe després dels continus canvis de pell de l'anticha fet una breu intervenció en què ha enunciat els punts essencials del projecte que ara liderarà, aquest "centre català ampli" oposat a tot tipus de, i que propugna la bilateralitat enfront la unilateralitat, laenvers les "propostes etèries".L'ha presentat l'empresari, un, democristià de sempre i amb bones relacions amb l'entorn d'. Membre del grupcreat per antics militants d'UDC, Pedret ha parlat a títol individual i ha elogiat la trajectòria de Chacón i la seva experiència política ("sap el pa que s'hi dona"). Ha defensat el nou projecte com un exemple que "ni fomentar debats que la distorsionin".La intervenció de Pedret indica que la idea d'una força catalanista i moderada, previsible, troba complicitats en sectors diversos. Fins i tot en gent que no la votarà. La mateixa gènesi de Centrem ha estat dificultosa. S'hi han aplegat els entorns del. En l'acte d'avui, hi eren membres de tots aquests partits, com(Lliures),(Lliga) o(Convergents).No hi eren, en canvi,, líders de Convergents i lliures, respectivament. S'ha volgut cedir a Chacón tot el protagonisme i no hi han estat, per tant, els exconsellers. En canvi, sí que hi era el diputat del PDECat al Congrés. Astrid Barrio ha estat entre el públic i no darrera de Chacón. Però el paper de la presidenta de la Lliga ha estat cabdal en la gestació de Centrem i Chacón i ella han escenificat proximitat.L'acte, de petit format, s'ha fet a l'auditori del World Trade Center, a pocs metres d'on elsol fer la majoria dels seus actes a Barcelona. Avui, algú dels presents ha comentat que el color del cartell on posavaera de color blau, que era el del PP. Però de seguida un altre l'ha corregit: "No, és de color verd".En la terminologia emprada, es fa inevitable pensar en alguns dels lemes dels partits moderats de laCentrem-nos va ser el lema d'una campanya electoral de la UCD catalana. Avui, Chacón ha parlat d'un "centre català", que és just com es deia un dels partits creats en els inicis de la democràcia i que va acabar confluint primer a Centristes de Catalunya i després a. Els clàssics sempre tornen.

