Més del 50% de la població d'Europa haurà contret ladel coronavirus en els pròxims dos mesos, si el ritme de transmissió es manté. Ho ha advertit l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aquest dimarts, en una roda de premsa en què ha explicat que la variant presenta diverses mutacions "capaces de fixar-se més fàcilment a les cèl·lules humanes" i pot afectar persones que ja han sofert la Covid-19 i estan vacunades.Kluge s'ha mostrat preocupat per la propagació de la variant especialment a l'est d'Europa, i pels no vacunats, en qui preveu "malalties més greus". Lesaprovades, ha recordat, "ofereixen una bona protecció contra la malaltia greu i la mort, fins i tot davant de l'òmicron", ha remarcat.L'òmicron ha desplaçat en les darreres setmanes la variant delta de la Covid, nascuda a l'estiu i que predominava fins al desembre. La nova variant ha causat un esclat de contagis i ha fet d'accelerador de la, que no ha aturat els ingressos hospitalaris i ha fet recuperar a Catalunya restriccions com el toc de queda.Els símptomes d'òmicron són similars als d'un refredat i això ha fet que moltes persones puguin no identificar-los i contagiar el seu entorn. Per això darrerament ha augmentat l'ús dels, arribant a causar desabastiment en les farmàcies.En els últims dies s'ha instal·lat el debat sobre sien un futur no molt llunyà, sense comptabilitzar tots els contagis i eliminant el rastreig de contactes. Tanmateix, Kluge s'ha mostrat escèptic sobre el futur de la pandèmia. "Cal ser molt prudents amb les prediccions sobre el futur", ha advertit, perquè el coronavirus ha sorprès "més d'un cop". L'objectiu per a aquest any, ha remarcat, és estabilitzar la pandèmia; i la prioritat ha de ser protegir els grups vulnerables i minimitzar l'impacte del coronavirus en l'economia i les escoles.​​​​​​​​​

