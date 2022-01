Neixen els Premis Sonor per reconèixer els millors podcasts en català

Unsper a reconèixer els millorsendifosos el. Aquest és l'objectiu dels nous, impulsats per la revista, amb la col·laboració de, per donar a conèixer els"de qualitat, innovadors i originals" d'aquest àmbit.Les bases deli les seves categories es donaran a conèixer aquesta setmana, però ja se sap quan tindrà lloc el període de presentació de: del 24 al 31 de març. Eldels premis estarà format perde la comunicació, especialment del podcast. Elses donaran a conèixer en unaEl concurs arriba coincidint amb l'augment ded'aquestcomunicatiu que consisteix a publicar periòdicament àudios descarregables sobre qualsevol temàtica. En aquest sentit, des deexpliquen que l'objectiu ési fer valdre els podcasts que es fan en, així com premiar aquells treballs "amb talent i creativitat que fan de casa nostra uncomunicatiu".

