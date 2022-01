David Sassoli, el florentí que va navegar pel procés

El desembre del 2019, en una sessió del Parlament Europeu, el president de l'eurocambra,refermava la sentència del sobre el cas d'Oriol Junqueras , subratllant que l'alt tribunal deixava clar que el mandat d'un eurodiputat provenia del sufragi dels electors i que, per tant,. Aquell posicionament va tenir una forta càrrega política i va merèixer l'aplaudiment de les forces sobiranistes catalanes. Aquest dimarts, només conèixer-se la mort de David Sassoli,retien homenatge al dirigent desaparegut. Comín afirmava fins i tot que si ells i Clara Ponsati eren encara eurodiputats era en bona part gràcies a Sassoli.Uns dies després, però, quan elva decidir ignorar la sentència del TJUE i mantenir el líder d'ERC a la presó, el Parlament Europeu va optar per fer cas a la justícia espanyola. Per la política catalana, la figura de Sassoli quedarà ja lligada per sempre a aquelles setmanes. Durant un breu temps, la figura del polític italià va desfermar, especialment delPerò Sassoli també va trobar incomprensió en el si del seu grup, el socialista.Sassoli va substituir el juliol del 2019 un altre italià,. Tots dos representaven uns perfils molt diferents. Tajani era considerat un dels més ferms defensors de les posicions d'Espanya enfront el procés sobiranista i provenia dels rengles de la Forza Italia de. Sassoli va voler representar un estil diferent, més sensible a les minories i molt menys matusser.de professió, va conduir durant uns anys el principal informatiu de la televisió italiana. Li atreia la història i el poder. Es movia com a peix a l'aigua pels passadissos ombrívols de la política romana i va intentar ser, sense èxit. A Estrasburg, va trobar un destí que omplia les seves ambicions.En les seves decisions sobre els polítics sobiranistes hi va haver molt d'un, potser forjat en la ciutat de, on va néixer fa 65 anys. Sassoli pertanyia al Partit Democràtic, la força que aplega socialistes i catòlics progressistes i que ara governa a Roma dins d'un executiu d'amplia coalició. Dins de la seva formació, a Sassoli se'l situava en la, un component sempre present en la política italiana.Era considerat una persona molt propera aactual president de la República que ara veu acabar el seu mandat. També a Estrasburg Sassoli. A l'eurocambra funciona de manera oficiosa una alternança entre socialistes i populars i aquest gener els eurodiputats elegiran el seu successor, amb el PP com a favorit per recuperar la presidència. Sassoli ja no ho podrà veure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor